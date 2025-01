Pronostico Chelsea-Wolverhampton: il digiuno dura da oltre un mese

Chelsea-Wolverhampton è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da metà dicembre il Chelsea di Enzo Maresca ha portato a casa solo due vittorie, battendo Shamrock Rovers e Morecambe (10 gol complessivi rifilati ad entrambe) rispettivamente in Conference League ed FA Cup. Nessun successo invece in campionato, dove i Blues non vincono da oltre un mese. Una settimana fa, davanti al proprio pubblico, i londinesi non sono andati al di là di un pareggio con la rivelazione Bournemouth (2-2), il secondo di fila in Premier League dopo l’1-1 nel derby con il Crystal Palace.

Un digiuno di vittorie che sta un po’ rovinando ciò che il Chelsea aveva realizzato nei mesi precedenti grazie al lunghissimo filotto di successi ottenuti nelle varie competizioni. Al punto che il quarto posto adesso è diventato a rischio: la concorrenza per un posto tra le prime quattro è sempre più folta e Maresca è chiamato a trovare una soluzione ai problemi nel più breve tempo possibile per invertire la rotta ed evitare di fare ulteriori passi indietro in classifica.

Nel posticipo della ventiduesima giornata contro il Wolverhampton sono dunque d’obbligo i tre punti. I Wolves, infatti, sono di nuovo in difficoltà e danno l’impressione di aver perso lo slancio avuto dopo il cambio di guida tecnica (il portoghese Vitor Pereira ha preso il posto di O’Neil). Nelle ultime due giornate di campionato sono arrivate due brutte sconfitte con Forest e Newcastle, entrambe per 3-0, e dal Boxing Day i nero-oro hanno avuto la meglio solo su una formazione che milita in Championship, il Bristol City, eliminato dalla FA Cup. La salvezza è ancora a portata di mano – i Wolves hanno 16 punti – ma la zona retrocessione è di nuovo vicinissima e la situazione potrebbe peggiorare se Pereira non riuscirà a sistemare una difesa che ha incassato la bellezza di 48 gol (la peggiore insieme a quella del Leicester).

La sfida tra Chelsea e Wolverhampton è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Chelsea non ha mai battuto i Wolves negli ultimi 5 precedenti in campionato. Stavolta, nonostante il periodo non esaltante, dovrebbe riuscirci ma non è da escludere che anche gli ospiti segnino almeno una rete. Il Wolverhampton, infatti, è la squadra che tra le ultime nove del’attuale classifica ha segnato più gol (meno solo del Tottenham).

Le probabili formazioni di Chelsea-Wolverhampton

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Doherty, Bueno, Agbadou; Rodrigo Gomes, André, Joao Gomes, Ait-Nouri; Hwang, Cunha; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1