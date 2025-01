Pronostico Como-Udinese: Fabregas smentisce la statistica

Como-Udinese è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Cesc Fabregas, tecnico del Como, aveva detto che si era stancato di ricevere tanti complimenti ed allo stesso tempo di raccogliere così pochi punti ma la “scena” si è ripetuta nuovamente al termine della sfida con il Milan, corsaro 2-1 al “Sinigaglia” martedì scorso. Lariani perfetti per i primi 60 minuti, capaci pure di portarsi in vantaggio grazie ad un gol di Diao. Poi, complice la stanchezza, ecco il calo improvviso che ha ridato vigore ai rossoneri: la squadra di Sergio Conceiçao l’ha ribaltata nel giro di pochi minuti con Leao e Theo Hernandez, lasciando il Como con un pugno di mosche in mano.

Resta la prestazione, ma Cutrone e compagni adesso avrebbero bisogno di allontanarsi da una zona rossa che è tornata ad essere pericolosamente vicina: il Cagliari terzultimo, nel momento in cui scriviamo, ha un solo punto in meno. Da fine novembre, ad ogni modo, il Como ha perso soltanto due gare, contro Inter e Milan, battendo Roma e Lecce davanti al proprio pubblico e pareggiando con Monza, Venezia e Lazio. Inutile dire che servano punti contro l’Udinese, squadra che invece non sembra avere di questi problemi.

I friulani al momenti non danno l’impressione di poter essere risucchiati nella lotta per retrocedere e lo dimostra il fatto che siano decimi in classifica, addirittura più vicini alla zona Europa. Dopo la sconfitta con il Napoli dello scorso 14 dicembre non hanno più perso, se escludiamo la sconfitta con l’Inter in Coppa Italia: gli uomini di Kosta Runjaic sono reduci da due 0-0 di fila ed una settimana fa sono riusciti a mettere la museruola all’attacco dell’Atalanta (terzo pareggio consecutivo).

Como-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Il Como si sta rinforzando anche in questo mercato invernale: uno dei nuovi volti è l’ex Lione Caqueret, che è subentrato nel secondo tempo contro il Milan. Il francese stavolta partirà dal 1′, affiancando Da Cunha in mezzo al campo. Fabregas però è preoccupato per le condizioni del talentino Nico Paz: se l’argentino non ce la farà, al suo posto giocherà Diao. Indisponibile Sergi Roberto.

Dall’altro lato, Runjaic ritrova Lucca dopo la squalifica e pensa di schierare la coppia Thauvin-Sanchez dietro al giovane centravanti. Non è da escludere che il tecnico bianconero, complice l’infortunio di Ehizibue (flessore) scelga di passare a quattro dietro: in tal caso il centrocampo sarà composto da Lovric, Payero e Karlstrom.

Il pronostico

Le maggiori motivazioni e la qualità del gioco espresso ci inducono a dare fiducia al Como, che stavolta ha buone chance di evitare la sconfitta contro i friulani in una gara in cui entrambe potrebbero trovare la via del gol almeno in un’occasione. Destinata ad essere invertita, dunque, la statistica: in 8 delle 9 partite giocate al “Sinigaglia” tra queste due squadre in Serie A (ultimo precedente nel 2002), infatti, una delle due non ha segnato.

Le probabili formazioni di Como-Udinese

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; van der Brempt, Da Cunha, Caqueret, Fadera; Diao, Strefezza; Cutrone.

UDINESE (4-3-2-1): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Lovric, Karlstrom, Payero; Thauvin, Sanchez; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1