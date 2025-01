Gratta e Vinci, un milione di euro in pericolo: ha fatto la domanda sbagliata

Gratta e vinci, ha rischiato grosso: meglio evitare.

Non ha mai frequentato abitualmente quella tabaccheria. Ci era già stato qualche volta e la titolare, infatti, si ricordava bene di lui. Ricordava, soprattutto, che quelle poche volte che aveva varcato la soglia della sua attività lo aveva fatto per un motivo ben preciso: comprare, vale a dire, dei Gratta e vinci per tentare il tutto per tutto.

Così ha fatto anche lo scorso sabato, quando si è trovato a passare per la frazione di Chivasso, in piazza dell’Assunta a Castelrosso. Ha parcheggiato la sua automobile davanti alla tabaccheria ed è entrato a fare la stessa cosa che qualche volta aveva già fatto in passato. L’uomo, di età compresa tra i 40 e i 50 anni circa, ha deciso di investire 20 euro in uno dei biglietti più gettonati del momento, il mitico 100X.

Una volta ritirato il tagliando, ha fatto retromarcia ed è uscito dall’attività, salvo rientrare qualche minuto dopo e recarsi da Cristina Cerato, la 57enne proprietaria della tabaccheria. Ci ha girato un po’ attorno, ma alla fine le ha confessato, in maniera molto “particolare”, che il grattino comprato poco prima aveva dato i suoi frutti. Frutti molto abbondanti, considerando che l’uomo in questione ha vinto uno dei premi più alti in palio con questa amatissima lotteria istantanea.

Gratta e vinci, se solo lo avesse saputo

“Sabato pomeriggio – ha rivelato la titolare a Fanpage – non c’era molta gente, quindi si è avvicinato a me e ha chiesto: Come aveva fatto il cliente che aveva vinto 100 mila euro per ritirare il premio?“.

Il riferimento, è doveroso precisarlo, è al fortunato giocatore che, nello scorso mese di luglio, aveva comprato in questo stesso punto vendita un Gratta e vinci che nascondeva al suo interno un premio del valore di 100mila euro. La donna inizialmente non ha capito il perché di quella domanda, ma tutto si è fatto più chiaro quando il cliente ha aggiunto: “Serve uno striscione grande per festeggiare!”.

Solo che lui ha vinto nientepopodimeno che 1 milione di euro e non “solo” 100mila. E voleva sapere, per l’appunto, quale fosse l’iter da seguire per riscuotere la succulenta vincita che la dea bendata gli ha riservato in questo freddo sabato torinese. Cogliamo l’occasione, allora, per ricordare come, eventualmente, riscuotere il premio derivante da un Gratta e vinci fortunato: “Per importi superiori a 10.000 – si legge sul sito ufficiale di Lottomatica – è necessario reclamare la vincita presso l’Ufficio Premi IGT Lottery S.p.A di viale del Campo Boario 56/D in Roma. Per farlo, è possibile inviare un plico raccomandato all’indirizzo “Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma”; oppure rivolgersi a una filiale di Banca Intesa Sanpaolo Spa”. Cosa che, evidentemente, il Gastone di Chivasso non sapeva, insieme al fatto che, alle volte, è meglio evitare di rivelare certe cose, se si vogliono evitare problemi…