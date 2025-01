Emma Raducanu, spunta un altro fidanzato: corto circuito Atp

Gongola la Raducanu: “Ha alimentato il mio fuoco”.

Morto un Papa se ne fa un altro e loro due non hanno fatto eccezione. Hanno avuto una storia d’amore che non ha funzionato, hanno rotto ma poi sono rimasti amici. Talmente amici che Jack Draper ha usato le parole più belle che aveva per parlare della sua ex fiamma, una certa tennista britannica molto nota al popolo dello sport.

Lei è Emma Raducanu, l’astro nascente della Wta che, nel 2021, ha vinto gli Us Open partendo nientepopodimeno che dalle qualificazioni. La sua fu un’impresa titanica, certamente inaspettata, della quale si parla ancora oggi. Molti hanno cercato di seguire le sue orme, forti della sua esperienza, e molti, ancora oggi, lasciano che la sua storia a lieto fine sia d’ispirazione.

Incluso Draper, che proprio qualche ora fa è stato costretto a sventolare bandiera bianca agli Australian Open, al cospetto di Carlos Alcaraz, per via di un problema fisico. Il nativo di Sutton sperava di fare grandi cose, nella terra dei canguri, ma stavolta è andata così. Potrà sempre rifarsi, per fortuna, nelle settimane a venire, sebbene abbia perso la barca dello Slam di Melbourne. Soprattutto se, come ha ammesso in un’intervista al Times, continuerà a pensare ad Emma come ad un modello da seguire.

Emma Raducanu, che dichiarazione

Jack e la Raducanu, dicevamo pocanzi, hanno avuto una piccola liaison. Il fatto che abbiano rotto perché incompatibili non ha reso ostili i loro rapporti, però. Anzi, tutt’altro.

“Nella mia vita sono stato fortunato ad avere un paio di legami davvero straordinari con le persone – ha detto, alludendo alla campionessa degli Us Open 2021 – Lei c’è sempre stata per me. Io ci sono sempre stato per lei. È estremamente frizzante, molto gentile, molto premurosa, sempre sorridente, molto intelligente. Una ragazza davvero, davvero, davvero brava”.

“Quello che ha fatto Emma – ha poi detto in riferimento al suo trionfo al Flushing Meadows – è stato ovviamente incredibilmente stimolante. La conosco da quando ero piccola e vedere quello che ha fatto è stato incredibile. Ero molto orgoglioso di lei, molto emozionato. Ovviamente, abbiamo visto gente come Andy Murray vincere un Grande Slam dalla Gran Bretagna, ma la sua vittoria è stata davvero una favola . Penso sicuramente che come concorrente, abbia alimentato il mio fuoco. Volevo davvero raggiungere quello che aveva fatto lei, vincere un Grande Slam”. “Ho imparato molto guardando Emma vincere, quella corsa e quanto è stata straordinaria”. Amanti per poco, ma amici per sempre.