Caccia al Gratta e vinci: è il più fortunato di tutti i tempi

Gratta e vinci, non importa la “scadenza”: dispensa ancora doni.

Il Natale sarà anche alle spalle, ma se ne sente ancora il profumo nell’aria. Sarà che luci e addobbi non sono ancora stati smantellati, sarà che la ripresa, dopo le feste dicembrine, è lenta e macchinosa. Sta di fatto che, per qualcuno, non è ancora del tutto finito. E che ci sono persone che, addirittura, dovevano ancora riscuotere qualche dono.

Come il fortunatissimo giocatore che, nelle scorse ore, contrariamente ad ogni previsione, ha visto la sua vita cambiare da così a così per via di una scelta che in molti avrebbero giudicato anacronistica e sciocca. Ma che invece, a conti fatti, si è rivelata saggia ed intelligentissima, oltre che indicativa di un tempismo pressoché perfetto.

Iniziamo col dire che i fatti che stiamo per narrarvi hanno avuto come cornice il Vomero, uno dei quartieri più affascinanti della città di Napoli. Qui, qualche giorno fa, più precisamente in via Francesco Cilea 292, un uomo ha tentato la fortuna scegliendo, tra i tanti Gratta e vinci in vendita presso la ricevitoria nella quale si è recato, un biglietto un po’ “insolito”.

Gratta e vinci, chi l’avrebbe mai detto? Non è ancora finita

Avrebbe potuto optare per un Miliardario Maxi, per un 100X, per qualunque altra cosa, ma lui, testardo, ha deciso che tanto vale la pena investire delle monete su un tagliando della serie Tombola Super.

Noncurante del fatto che il Natale fosse ormai archiviato e che esistano giochi ben più alla moda della classica e tradizionalissima tombola, ha dato fiducia all’amatissimo gioco italiano e la fortuna, per tutta risposta, lo ha ripagato con il più bello dei regali. Sotto la patina argentata c’erano 2 milioni di euro, più che sufficienti a garantirgli una vita agiata e tanta – a patto, s’intende, che sia in grado di usarli nel migliore dei modi – felicità.

Se anche tu, dunque, vuoi seguire le sue orme e investire qualche euro in un un biglietto che ha ancora qualche lieto fine da regalare, dovresti assolutamente affrettarti. In circolazione, a quanto pare, c’è ancora qualche Gratta e vinci Tombola Super, ma va da sé che questi biglietti della lotteria istantanea scompariranno quanto prima, essendo le feste ormai abbondantemente passate. Meglio correre, allora, nel dubbio.