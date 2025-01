Sinner, ci sono le prove: lo scatto rubato fa il giro del web

Sinner, conferme in arrivo: la foto dice tutto.

Non si è presentata a Torino, per godersi la magica atmosfera delle Nitto Atp Finals. E non era neanche a Malaga quando, per il secondo anno consecutivo, il suo fidanzato alzava al cielo la Coppa Davis, così ambita da tutte le Nazionali.

Qualcosa si era rotto, evidentemente, in quel periodo. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, che formano la coppia indiscutibilmente più chiacchierata del circuito, si erano allontanati, o questo almeno è quello che era stato possibile dedurre osservandone silenzi e comportamenti. La ragazza ha addirittura smesso di seguirlo sui social network – e ancora oggi, per la verità, non compare tra i suoi follower – ma adesso sembra che, finalmente, sia tornato il sereno. Che è un buon segno, considerando che la stagione sta per entrare nel vivo e che è necessario che entrambi siano sereni e senza alcun conto in sospeso da risolvere, per poterla affrontare nel migliore dei modi.

Il numero 1 del mondo dovrà affrontare, in Australia, un percorso tutto sommato non troppo ostico. Ha pescato bene e i primi turni dovrebbero essere piuttosto agevoli per un campione che, come lui, è abituato a sfide molto più toste ed impegnative. Stesso discorso per la tennista russa, che al primo turno incontrerà la padrona di casa Kimberly Birrell, numero 101 al mondo, che ha avuto accesso al tabellone principale passando dalle qualificazioni. A seguire affronterà, eventualmente, avversarie che, in linea di massima, sono tutte alla sua portata.

Anna e Jannik, pace fatta: abbraccio a bordo campo

Resta, però, un’incognita. Nei giorni scorsi la bella Anna è stata poco bene in campo e si è ritirata dal Wta di Adelaide. Il peggio sembra passato, ad ogni modo, o almeno questo è quello che si evince dalle immagini che sono circolate nelle scorse ore sui social network.

Da Melbourne sono arrivati degli scatti che sembrerebbero testimoniare, in maniera abbastanza oggettiva, che la crisi tra Sinner e Kalinskaya sarebbe ormai ufficialmente archiviata. In una di esse, in particolare, si vedono i due piccioncini in procinto di abbracciarsi. Imago ha immortalato Anna e Jannik in campo, al Melbourne Park. Lei ha lo zaino in spalla e sta per cominciare la sessione oppure l’ha già portata a termine, mentre lui ha la racchetta in mano e deve aver lasciato per un attimo l’allenamento per correre a salutare la sua dolce metà.

C’è chi sostiene, tra i commenti, che quello possa essere un abbraccio tra due ex amanti che hanno deciso di rimanere amici, ma in tutta onestà è difficile che sia così. Non dimentichiamoci, del resto, che durante il break natalizio Jannik è corso a Miami per il compleanno di lei. Pace fatta, dunque: il sole, dopo qualche turbolenza di troppo, è tornato a splendere sulla terra dei canguri.