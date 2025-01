Tifosi di Djokovic in lacrime: arriva l’annuncio ufficiale sul ritiro. Ecco le parole del serbo che non lasciano spazio ai commenti.

Più passa il tempo e più, ovviamente, si avvicina la data dell’addio. Uno dei più forti di tutti i tempi, sicuramente il più vincente, prima o poi lascerà il tennis. E inizia ad arrivare il magone per tutti i suoi tifosi.

Djokovic è uno che ha cambiato la storia del tennis. Un cannibale. E dopo la vittoria delle Olimpiadi, l’unico trofeo che gli mancava nella sua straordinaria carriera, ha messo a segno quel colpo che probabilmente ha messo anche la parola fine alla sua carriera. O quasi. Certo, lui adesso è in Australia dove cercherà di arrivare il più in fondo possibile al primo Slam della stagione, ma delle domande in conferenza stampa gli sono state poste, appunto, sulla questione ritiro. E ha fatto una clamosa rivelazione.

Tifosi di Djokovic in lacrime: ecco quando si ritira

Djokovic ha rivelato questo durante un’intervista di accompagnamento all’inizio dell’Australian Open. “Non so se sarà contento che lo sveli. Comunque lo dirò ugualmente. Tutto inizia da mio padre. Da un po’ di tempo sta cercando di mandarmi in pensione, ma senza essere invadente. Rispetta la mia decisione di continuare. E ovviamente capisce perché non voglio fermarmi, ma è come se dicesse: ‘Cos’altro vuoi dimostrare?” ha detto a GQ Italia.

“Lui conosce bene la quantità e l’intensità di pressione e tensione presenti nell’ambiente. Senza contare lo stress che si ripercuote sulla salute, sul mio corpo e, di conseguenza, su tutti quelli che mi circondano, compreso lui. Ecco perché mi ha consigliato: ‘Figlio mio, inizia a pensare a un modo per porre fine a questa storia”. In poche parole, anche gli affetti più cari, iniziano a spingere verso il ritiro ed è indubbio che il tennista inizi seriamente a pensarci e non potrebbe essere altrimenti. L’età avanza per tutti, gli acciacchi ci sono anche se la voglia rimane invariata. Una voglia che però non basta per rimanere al massimo.