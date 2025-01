Bundesliga, pronostici sedicesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, l’Eintracht Francoforte vuole archiviare la doppia sconfitta con Lipsia e Mainz ma occhio al St. Pauli: notizie e pronostici.

Torna a rotolare la sfera sui principali campi della Germania dopo la lunga sosta di Natale. La Bundesliga, tra i 5 principali campionati europei, è il campionato che si ferma per oltre due settimane tra dicembre e gennaio, riaprendo i battenti solamente nel secondo weekend del nuovo anno.

Ma dove ci eravamo lasciati? Una delle squadre che prima della pausa era apparsa maggiormente in difficoltà è l’Eintracht Francoforte, reduce da due sconfitte consecutive con Lipsia e Mainz. Due brutte battute d’arresto per gli uomini di Dino Toppmoller, rientrati un po’ nei ranghi dopo aver illuso i tifosi di poter tenere il passo del Bayern Monaco. La sosta avrà giovato alle Adler? Probabilmente sì, ma la trasferta con il neopromosso St. Pauli cela non poche insidie. Il club di Amburgo lotta per non retrocedere ma nell’ultimo turno di campionato si è preso lo scalpo dello Stoccarda, ottenendo il terzo successo lontano dal proprio pubblico (è ottavo per rendimento esterno). L’Eintracht è favorito ma dovrà fare attenzione ai marroni, i quali stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per conquistare la salvezza. Tra i match in programma sabato pomeriggio spicca pure lo scontro diretto tra Heidenheim e Union Berlino: i capitolini non vincono da metà ottobre ma possono approfittare della crisi dei rossoblù, che vengono da ben sette sconfitte di fila. Lo spettacolo, come accade spesso in questo genere di partite, lascerà verosimilmente a desiderare.

Le previsioni sulle altre partite

La sosta rischia invece di aver “arrugginito” il Mainz, tra le squadre più in forma a dicembre. I biancorossi non potevano chiudere in maniera migliore il 2024: due vittorie consecutive con Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte e quinto posto in classifica, a due punti dalla zona Champions League.

La striscia vincente può continuare contro il fanalino di coda Bochum, che nonostante si sia sbloccato prima di Natale ottenendo il primo successo stagionale contro l’Heidenheim, alla MEWA Arena dovrebbe soccombere. Ha voglia di riscattare la brutta sconfitta di Leverkusen il Friburgo, travolto 5-1 dai campioni di Germania in carica nell’ultima giornata: il Kiel sembra essere l’avversario giusto per ripartire. Equilibrio, infine, in Hoffenheim-Wolfsburg: i padroni di casa stanno peggio rispetto ai Lupi, ma dovrebbero riuscire a segnare almeno una rete contro i biancoverdi.

Bundesliga: possibili vincenti

Union Berlino o pareggio (in Heidenheim-Union Berlino)

Mainz (in Mainz-Bochum)

Eintracht Francoforte o pareggio (in St. Pauli-Eintracht Francoforte)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Friburgo-Kiel

St. Pauli-Eintracht Francoforte

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

St. Pauli-Eintracht Francoforte

Hoffenheim-Wolfsburg

Comparazione quote

La vittoria del Mainz è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Friburgo-Kiel è quotato invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

