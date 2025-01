I pronostici di venerdì 10 gennaio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 10 gennaio: ci sono gli anticipi di Serie A, Liga e Ligue 1, riparte anche la Bundesliga con Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen.

Il 2025 della Lazio di Marco Baroni è iniziato nel peggiore dei modi e la sconfitta nel sentitissimo derby con la Roma (2-0) rappresenta una brutta battuta d’arresto, la seconda nel giro di poco meno di un mese insieme al pesantissimo 0-6 con l’Inter dello scorso 16 dicembre. Per continuare ad inseguire l’obiettivo Champions la Lazio non può permettersi un nuovo passo falso: servono i 3 punti nella sfida dell’Olimpico con il Como, che inaugura la prima giornata del girone di ritorno.

Non è ancora finito invece il girone di andata della Bundesliga, che riparte col botto dopo la sosta invernale: la prima partita del 2025 è Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen che promette gol e spettacolo.

I pronostici sulle altre partite

Nella Ligue 1 francese il Monaco vorrà rifarsi dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa di Francia contro il PSG: in casa del Nantes possibile un risultato positivo in una partita da almeno due gol complessivi.

In questo weekend la Premier League osserverà un turno di riposo lasciando spazio alla FA Cup: stasera in campo andrà l’Aston Villa che dovrebbe prevalere sul disastroso West Ham che ha esonerato Lopetegui e scelto Graham Potter come nuovo allenatore.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Lazio-Como, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Al Ahli (in Al Ahli-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 18:00)

(in Al Ahli-Al Shabab, ore 18:00) Monaco (in Nantes-Monaco, Ligue 1, ore 19:00)

(in Nantes-Monaco, ore 19:00) Aston Villa (in Aston Villa-West Ham, Fa Cup, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Nantes-Monaco , Ligue 1 , ore 19:00

, ore 19:00 Al Ain-Al Ahli Dubai , UAE League , ore 16:45

, , ore 16:45 Al Ahli-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Lazio-Como , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Aston Villa-West Ham, Fa Cup, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Rayo Vallecano-Celta Vigo, Liga, ore 21:00