Tutti pazzi per il nuovo Gratta e Vinci: 5 milioni di euro!

Con un Gratta e vinci da 20 euro puoi vincere fino a 5 milioni.

Archiviato il Natale e le lotterie istantanee che ci hanno tenuto compagnia per tutto il periodo delle festività dicembrine, l’offerta dei Gratta e vinci si è arricchita di un nuovo tagliando. Che, manco a dirlo, ha già stuzzicato l’interesse degli aspiranti milionari, non fosse altro per i premi da urlo che questa lotteria mette sul piatto.

Iniziamo col dire che questa nuova serie si chiama New Extra Tutto Per Tutto e che la massa premi, per 20 milioni 640mila biglietti, ammonta complessivamente a quasi 322 milioni di euro. Una cifra da capogiro, così come mette i brividi, del resto, il primo premio in palio con questi grattini, che pur essendo appena approdati in ricevitoria e in tabaccheria già promettono scintille.

Ogni singolo biglietto avrà un costo di 20 euro, per cui non parliamo di un biglietto di fascia economica. In compenso, però, come dicevamo pocanzi, con questi grattini si può aspirare a vincere delle somme veramente stratosferiche. Il premio massimo cui si può ambire è pari a 5 milioni di euro, una cifra che difficilmente si può vincere con un semplice Gratta e vinci. Nel caso non lo si dovesse riuscire ad arraffare, è bene sapere, comunque, che ci sono molti altri premi interessantissimi in palio.

Che premi con questo nuovo Gratta e vinci

Spendendo 20 euro e comprando un New Extra Tutto Per Tutto si concorre, infatti, alla vincita di premi del valore di 40, 50, 100, 200, 250, 500, 1.000, 2.000, 5mila, 10mila, 20mila, 50mila, 100mila e 200mila euro.

Un ampio e allettantissimo assortimento di premi in palio che, manco a dirlo, mette l’acquolina in bocca solo a guardarlo. Per il resto, la meccanica di gioco di questo Gratta e vinci che è stato appena lanciato sul mercato è, tutto sommato, molto semplice. Su ogni tagliando sono presenti 4 giocate e una sezione riservata ai numeri vincenti, più altri 4 riquadri relativi ai bonus che i giocatori particolarmente fortunati potranno, eventualmente, centrare.

Tra bonus e moltiplicatori, si può fare veramente bingo e portare a casa una di quelle somme che cambiano la vita e che, di sicuro, la rendono molto più agevole. Non resta che incrociare le dita, a questo punto, e sperare che la fortuna faccia il suo corso baciando gli acquirenti della nuova lotteria istantanea che ha conquistato, in men che non si dica, il cuore degli aspiranti Paperoni del Bel Paese.