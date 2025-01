Ultim’ora Schumacher, annuncio da non credere: mazzata per Hamilton

Ultim’ora Schumacher: per Hamilton arriva una mazzata incredibile da parte del fratello di Michael. Quel Ralf che non le manda proprio a dire

Dal primo gennaio Lewis Hamilton è ufficialmente un nuovo pilota della Ferrari. Il campione inglese dopo aver vinto con la Mercedes, ha deciso di accettare l’offerta della Rossa per mettersi in gioco probabilmente per i prossimi due anni.

Obiettivo dichiarato quello del 44: vincere l’ottavo titolo mondiale della sua carriera e staccare Schumacher in questa speciale classifica. Michael, in Ferrari, è stato quello che ha fatto maggiormente sognare i tifosi. Gare incredibili e successi altrettanto storici. Un vero e proprio Dio, venerato come si deve da tutti quelli che sentono il Cavallino Rampante dentro al petto. Detto questo, in un’intervista rilasciata a sport.de, a parlare delle differenza tra il fratello Michael ed Hamilton, ci ha pensato Ralp. E praticamente ha emesso una sentenza incredibile.

Schumacher senza freni: che mazzata per Hamilton

“La differenza più grande è che Michael, tra le tante altre qualità, è stato in grado di lavorare con gli ingegneri per sviluppare un’auto che si adattasse perfettamente al suo stile di guida. Lewis non ci riesce – ci è andato pesante in questo modo – non è mai stato in grado di farlo se ascolti attentamente cosa dicono gli ingegneri Mercedes. Toto Wolff ha sottolineato più di una volta che un pilota deve accelerare e che gli ingegneri devono sviluppare, ma ha anche detto questo perché apparentemente i suoi piloti non erano in grado di dare il giusto input”.

E poi c’è anche la questione della leadership da affrontare: “Michael era molto diverso – ha detto ancora – ha sempre dato indicazioni ai suoi confidenti come Ross Brawn o Jean Todt. Questo rende le cose ancora più difficili per Lewis, perché Charles Leclerc è il capo. Tutti nel team lo conoscono. Per Lewis, tutto è nuovo in Ferrari. Inoltre, Michael è arrivato in Ferrari da campione del mondo in carica ed era molto più giovane. Questo non è il caso di Lewis”. Tutto nero, senza girarci intorno, per Ralf. Che giustamente difende in tutti i modi il fratello e siamo sicuri che, se dovesse scegliere per chi tifare della Ferrari l’anno prossimo, non avrebbe dubbi a puntare su Leclerc.