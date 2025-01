FA Cup, pronostici terzo turno: partite sabato ore 16:00

FA Cup, tra i match in programma alle 16 c’è anche quello tra il Chelsea e il Morecambe: i londinesi se la vedranno con un club di League Two.

Uno dei momenti più affascinanti della stagione del calcio inglese è il terzo turno di FA Cup, ovvero quello in cui si affrontano, dopo un sorteggio integrale, le squadre del sistema Football League (Premier League, Championship, League One e League Two) e del National League System, in cui gravitano anche diversi club non professionistici.

Tra i match in programma sabato pomeriggio spicca, ad esempio, quello tra Chelsea e Morecambe. I Blues se la vedranno dunque con una squadra che milita nella League Two, l’equivalente della nostra Serie D: l’allenatore Enzo Maresca farà ovviamente turnover ma cercherà di sfruttare questo turno di FA Cup per ritrovare quel successo che manca dallo scorso 15 dicembre. No, non è stato un Natale sereno per i londinesi, a secco di vittorie nelle ultime 4 gare (2 pareggi con Crystal Palace ed Everton e 2 sconfitte con Fulham e Ipswich Town). Cosa succede al Chelsea, che fino a poche settimane fa sembrava potesse insidiare la capolista Liverpool? Ce lo diranno le prossime partite, anche se contro il piccolo Morecambe molto probabilmente assisteremo ad una goleada, con i Blues che, nonostante le tante riserve in campo, hanno le carte in regola per realizzare dai tre ai sei gol. Non deluderanno dal punto di vista dello spettacolo neppure Exeter-Oxford United e Norwich-Brighton: favorite le due squadre che giocano fuori casa ma non si tratta di due match scontati ed è probabile che si segnerà sia da una parte che dall’altra.

Le previsioni sulle altre partite

In Championship il Burnley è attualmente secondo in classifica, non perde da quasi due mesi e la sensazione è che non snobberà neanche la coppa nazionale più prestigiosa. I Clarets di Scott Parker dovrebbero superare il turno a spese del Reading, formazione che sta cercando di tornare nel campionato cadetto.

Favorito anche il Preston, impegnato contro il Charlton: la categoria di differenza alla fine sarà determinante ma i Lilywhites possono contare pure sul fattore campo. Il Sunderland, invece, tenterà di vendicare la sconfitta dello scorso 29 dicembre con lo Stoke City, che davanti al proprio pubblico la spuntò 1-0. Meno di un mese prima, tuttavia, i Black Cats ebbero la meglio tra le mura amiche, piegando 2-1 i Potters. Dovrebbe continuare, infine, il momento magico del Nottingham Forest, reduce da sei vittorie di fila in Premier League: gli uomini di Nuno Espirito Santo non commetteranno passi falsi contro il Luton Town. Discorso simile per il Bournemouth: almeno tre gol complessivi nella sfida con il West Brom.

FA Cup: possibili vincenti

Burnley (in Reading-Burnley)

Preston (in Preston-Charlton)

Sunderland (in Sunderland-Stoke City)

Nottingham Forest (in Nottingham Forest-Luton Town)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Exeter-Oxford United

Norwich-Brighton

Chelsea-Morecambe

FA Cup: le partite da almeno un gol per squadra

Norwich-Brighton

Bournemouth-West Brom

La vittoria del Preston è quotata a 1.98 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Norwich-Brighton è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

