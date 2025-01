Tottenham-Liverpool, League Cup: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Tottenham-Liverpool è un match valido per l’andata delle semifinali di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

La sconfitta interna con il Newcastle, la terza nelle ultime quattro partite e la decima in campionato, ha aperto ufficialmente la crisi in casa Tottenham. Il rendimento degli Spurs, che fino a Natale avevano viaggiato tra alti e bassi, è improvvisamente crollato nelle ultime due settimane, rendendo ancora meno solida la panchina su cui siede il tecnico australiano Ange Postecoglou.

La proprietà per ora si limita ad osservare, anche perché Postecoglou ha un alibi di ferro e cioè quella dei tanti infortunati – l’infermeria è piena e la difesa, ad esempio, ha gli uomini contati – che stanno rendendo tutto più complicato. Sabato scorso il Tottenham si è dimostrato ancora una volta fragilissimo e dopo essere passato in vantaggio con Solanke dopo 4 minuti è stato rimontato dai Magpies, che ha colpito prima con Gordon e poi con il suo cannoniere Isak (1-2). La classifica, difatti, non mente: gli Spurs sono dodicesimi, fuori da tutto e lontanissimi da quel quarto posto – il Chelsea è a +12 – che è stato fissato tra gli obiettivi stagionali.

Postecoglou, a questo punto, potrebbe riservare maggiore interesse alla League Cup, un possibile “salvagente” in una stagione che appare ormai compromessa. Dopo aver battuto con un rocambolesco 4-3 il Manchester United lo scorso 19 dicembre, il Tottenham dovrà vedersela con l’arrembante Liverpool nella doppia semifinale. I Reds domenica non sono andati al di là di un pareggio con il Manchester United, che nel match clou di giornata ha tirato fuori l’orgoglio (2-2). Gli uomini di Arne Slot restano ad ogni modo davanti a tutti in classifica, con 6 punti di vantaggio sull’Arsenal (che ha pure giocato una gara in più).

Della lunga lista di indisponibili del Tottenham abbiamo già detto ed è assai probabile che Postecoglou dovrà raschiare il fondo del barile. Nel Liverpool invece potrebbe scoccare l’ora di Federico Chiesa.

Come vedere Tottenham-Liverpool in diretta tv e streaming

La semifinali d’andata di League Cup tra Tottenham e Liverpool, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 3.5” è quotato invece a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Tottenham e Liverpool si ritrovano di fronte a distanza di pochi giorni dal pirotecnico 6-3 con cui i Reds, il 22 dicembre scorso, schiantarono gli Spurs. Anche stavolta ipotizziamo un match prolifico, che rispecchia le idee di gioco dei due tecnici: almeno 4 i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

TOTTENHAM (4-2-3-1): Austin; Pedro Porro, Spence, Gray, Reguilon; Bissouma, Bentancur; Johnson, Kulusevski, Son; Solanke.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Endo; Chiesa, Jones, Gakpo; Darwin Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3