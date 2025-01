I pronostici di martedì 7 gennaio: Arsenal-Newcastle, Sporting CP-Porto e non solo

I pronostici di martedì 7 gennaio: c’è Arsenal-Newcastle in League Cup, Sporting CP-Porto nella coppa di lega portoghese e altre partite.

La League Cup, meglio nota come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione, è giunta alle semifinali, unico turno della competizione in cui si giocano sia andata che ritorno. Oltre a Liverpool e Tottenham, vanno a caccia di un pass per la finale di Wembley (in programma il prossimo 16 marzo) anche Arsenal e Newcastle.

Lo scorso novembre il Newcastle incontrò l’Arsenal in uno dei suoi peggiori momenti ed ebbe la meglio 1-0: decisivo il gol del cannoniere bianconero Isak. Molto dipenderà dalle scelte dei due allenatori, che probabilmente faranno rifiatare qualche titolare, ma è probabile che anche all’Emirates Stadium assisteremo ad un match combattuto ed equilibrato, con gli ospiti che tenteranno di tenere aperti i giochi qualificazione in vista del ritorno. Stavolta dovrebbero andare a segno entrambe.

I pronostici sulle altre partite

L’altra partita più attesa di questo martedì è la semifinale della coppa di lega portoghese tra Sporting CP e Porto. Da quando è andato via Amorim lo Sporting ha accusato il colpo perdendo quattro partite consecutive, però è apparso in ripresa nell’ultimo periodo battendo il Benfica nello scontro diretto prime dello spettacolare 4-4 in casa del Vitoria Guimaraes. Gyokeres ha ripreso a segnare e così anche la partita col Porto, principale rivale per la vittoria del titolo, si preannuncia scoppiettante.

Gol in arrivo anche in Al Hilal-Al Ittihad della King Cup dell’Arabia Saudita.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Arsenal-Newcastle, League Cup, ore 21:00

Vincenti

Club Brugge (in Club Brugge-Leuven, Coppa del Belgio, ore 20:45)

(in Club Brugge-Leuven, ore 20:45) Al Hilal (in Al Hilal-Al Ittihad, King Cup Arabia Saudita , ore 18:30)

(in Al Hilal-Al Ittihad, , ore 18:30) Levante o pareggio (in Tenerife-Levante, Segunda Division, ore 21:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Club Brugge-Leuven , Coppa del Belgio , ore 20:45

, , ore 20:45 Al Hilal-Al Ittihad, King Cup Arabia Saudita, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Arsenal-Newcastle , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Sporting CP-Porto , Coppa del Portogallo , ore 20:45

, , ore 20:45 St. Truiden-Genk, Coppa del Belgio, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.17 GOLDBET ; 10.22 SNAI; 10.17 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Arsenal-Newcastle, League Cup, ore 21:00