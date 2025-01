Sporting CP-Porto, Taça da Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Sporting CP-Porto è una semifinale della Taça da Liga e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Sarà pure meno importante rispetto al campionato, ma una coppa è sempre una coppa. Soprattutto quando a contendersela sono le tre grandi del calcio portoghese (Sporting, Porto e Benfica) più un’altra squadra che è ormai entrata a far parte del novero delle big come il Braga. Nella prima delle due semifinali, che si disputano in gara unica ad affrontarsi saranno lo Sporting CP e il Porto, ad oggi rispettivamente prima e seconda nella classifica del massimo campionato lusitano, la Liga de Portugal.

Si tratta del secondo confronto stagionale dopo quello andato in scena lo scorso agosto e vinto 2-0 dal club della capitale (reti di Gyokeres e Catamo), quando sulla panchina biancoverde sedeva ancora Ruben Amorim, poi passato a metà settembre al Manchester United in Premier League.

Un addio che in casa Sporting hanno fatto fatica a metabolizzare: la squadra ha iniziato a collezionare dei preoccupanti passi falsi e la proprietà ha deciso di esonerare a poche settimane dall’incarico Joao Pereira, il tecnico che era stato promosso dalle giovanili dopo aver salutato Amorim.

Lo Sporting non è completamente guarito

Da qualche giorno al timone dello Sporting c’è l’ex Vitoria Rui Borges: lo Sporting, tuttavia, continua a non convincere appieno e venerdì scorso è arrivato il secondo pareggio nelle ultime due giornate, un pirotecnico 4-4 (tripletta, manco a dirlo, del solito Gyokeres) proprio contro la vecchia squadra di Borges, in cui i Leoes hanno evitato la sconfitta all’ultimo respiro.

Il Porto, al contrario, prosegue la sua marcia verso il primo posto senza particolari intoppi. Nell’ultima partita i Dragoes hanno preso a pallate il Boavista (4-0), portando a casa il terzo successo di fila e la terza porta inviolata consecutiva. Gli uomini di Vitor Bruno ora sono ad un solo punto dalla capolista Sporting ed in Taça da Liga faranno di tutto per fiaccare il morale di una diretta concorrente per il titolo, che a differenza loro sta arrancando una volta partito Amorim.

Come vedere Sporting CP-Porto in diretta tv e streaming

La semifinale della Taça da Liga tra Sporting CP e Porto, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della competizione non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

Il Porto sembra stare meglio rispetto allo Sporting ed a Lisbona si giocherà le sue carte. Come è accaduto più volte negli ultimi testa a testa lo spettacolo non dovrebbe mancare al “José Alvalade”: entrambe segneranno con ogni probabilità almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Porto

SPORTING CP (4-4-2): Israel; Quaresma, Diomande, St. Juste, Matheus Reis; Catamo, Morita, Hjulmand, Quenda; Trincao, Gyokeres.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim Fernandes, Perez, Otavio, Galeno; Eustaquio, Gonzalez; Franco, Mora, Pepe; Aghehowa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2