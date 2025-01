Benfica-Braga, Coppa di Portogallo: streaming, formazioni, pronostico

Benfica-Braga è una semifinale della Coppa del Portogallo e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Un altro confronto quattro giorni dopo quello in campionato. E il Benfica, senza dubbio, vuole prendersi la rivincita. Una delle due semifinali della Coppa del Portogallo mette di fronte la nobile contro quella che sta cercando nel corso degli ultimi anni di alzare il livello, di avvicinarsi a quelle che hanno il dominio. Una bella partita, ma evidentemente, anche per via di quanto successo in campionato lo scorso 4 gennaio, c’è una favorita.

Il Benfica, terzo in campionato alle spalle dello Sporting CP e del Porto, ha perso appunto contro il Braga qualche giorno fa, E adesso le cose si sono complicato, perché sono tre i punti di distacco attuali dalla vetta, che potrebbe anche aumentare visto che il Porto – che ne ha due in più e che è secondo – ha una partita in meno. Sì, la stagione è lunga e tutto può realmente succedere, ma sarebbe bene anche concentrarsi sulla Coppa per “limitare”, semmai, i danni con un trofeo. O cercare quantomeno di arrivare in finale. Il Braga, dal proprio canto, ha dimostrato e ha fatto capire di essere una squadra in grado di giocarsela contro tutti. E sa benissimo, pure, che il quarto posto in classifica attuale difficilmente sarà migliorabile alla fine dell’anno.

Ovvio che il pensiero di arrivare in fondo alla manifestazione stuzzichi tutti. Ovvio che gli ospiti cercheranno di piazzare il colpaccio. Ma il Benfica, questa volta, si prenderà una rivincita immediata.

Come vedere Benfica-Braga in diretta tv e streaming

La semifinale della Coppa del Portogallo Benfica-Braga, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della competizione non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Benfica è pronto a prendersi la rivincita e dovrebbe riuscire a farlo in questa semifinale. Il match regalerà almeno tre reti complessive e anche una per squadra, così come successo qualche giorno fa. Ma il finale sarà ribaltato. Vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Benfica-Braga

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Tiago Araujo, Otamendi, Fernandez; Barreiro, Renato Sanches, Aursnes; Beste, Arthur Cabral, Akturkoglu.

BRAGA (4-3-3): Matheus; Victor Gomez, Robson Bambu, Paulo Oliveira, Marin; Vitor Carvalho, Joao Moutinho, Zalazar; Ricardo Horta, El Ouazzani, Bruma.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1