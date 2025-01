Celtic-Dundee United, Premiership: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Celtic-Dundee United è un recupero dell’undicesima giornata di Premiership e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Inizio di 2025 impegnativo per il Celtic di Brendan Rodgers, giunto alla quinta partita nel giro di 2 settimane. I biancoverdi, a pochi giorni dal 3-0 rifilato al St Mirren, tornano immediatamente in campo per affrontare il Dundee United nel recupero dell’11esima giornata di Premiership. il massimo campionato scozzese. L’obiettivo dei biancoverdi, inutile ribadirlo, è ampliare ulteriormente il divario in classifica nei confronti degli eterni rivali dei Rangers: la graduatoria in realtà parla chiaro, dal momento che tra le due pretendenti al titolo ci sono ben 13 punti di differenza.

Eppure, a giudicare dal risultato uscito fuori dall’ultima stracittadina, andata in scena giovedì scorso ad Ibrox, non si direbbe: i Rangers, infatti, hanno dato una sonora lezione ai loro concittadini (3-0), con l’obiettivo di scalfire qualche certezza. Il Celtic però è riuscito subito a voltare pagina, ricominciando a vincere: il successo casalingo contro il St Mirren ha confermato l’ottimo rendimento dei biancoverdi davanti al loro pubblico, dove finora le hanno vinte tutte ad eccezione del pareggio con l’Aberdeen dello scorso ottobre. In ogni caso una delle poche squadre che in Premiership sono riuscite nell’impresa di evitare la sconfitta con il Celtic è proprio il Dundee United: nell’ultimo turno prima di Natale gli arancioneri hanno costretto i campioni in carica a lasciare Tannadice Park con un solo punto in tasca (0-0) grazie ad un’eccellente prestazione difensiva.

Una vera e propria impresa per la neopromossa, l’ennesima prova di forza in un campionato che per adesso vede gli uomini di Jim Goodwin stabili al terzo posto in classifica (a pari punti con l’Aberdeen) dietro alle due favoritissime per il titolo.

Come vedere Celtic-Dundee United in diretta tv e streaming

La sfida tra Celtic e Dundee United, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato scozzese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il segno “Under 3.5” è quotato a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

La pesante sconfitta coi Rangers è stata una “sveglia” per il Celtic, ripartito alla grande: anche contro il Dundee United i Bhoys si prenderanno l’intera posta in palio, tenendo nuovamente la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Celtic-Dundee United

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Ralston, Welsh, Scales, Taylor; Hatate, McGregor, McCowan; Hyun-Jun, Furuhashi, Maeda.

DUNDEE UNITED (4-2-3-1): Walton; Strain, Adegboyega, Holt, Ferry; Docherty, Sevelj; Middleton, Stephenson, Trapanovski; Dalby.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0