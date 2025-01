Athletic Bilbao-Barcellona, Supercoppa di Spagna: streaming gratis, formazioni, pronostico

Athletic Bilbao-Barcellona è una partita valida per le semifinali della Supercoppa di Spagna e si gioca mercoledì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Il 2025 del Barcellona è iniziato con una prevedibile goleada in Coppa del Re contro il modesto Barbastro ma a fare maggiore notizia, nel capoluogo catalano (e non solo), è la vicenda Dani Olmo. Sia la federcalcio spagnola che la Liga, infatti, hanno respinto la richiesta di tesseramento dei due acquisti estivi dei blaugrana, Dani Olmo e Pau Victor, per i ben noti motivi di salary cap.

Ma il presidente Laporta ha annunciato un nuovo ricorso, stavolta al Tribunale amministrativo dello sport, con l’obiettivo di ribaltare tutto e non essere costretto a svincolare l’ex Lipsia (pagato 60 milioni nell’ultimo mercato estivo). Il Barcellona ha addirittura convocato Dani Olmo per la sfida con l’Athletic Bilbao, valida per le semifinali di Supercoppa di Spagna, in programma – com’è avvenuto per la Supercoppa Italiana – in Arabia Saudita. Per il Barça è il primo test di livello del nuovo anno: gli uomini di Hansi Flick non avevano chiuso il 2024 nel migliore dei modi, dilapidando il vantaggio accumulato nei mesi precedenti rispetto alle madrilene, Real e Atletico, e facendosi sorpassare da entrambe (i Blancos hanno 5 punti in più, i Colchoneros 3 ma hanno una gara da recuperare). Prima della sfida di Coppa del Re, i blaugrana avevano incassato due sconfitte, tutte e due maturate davanti ai propri tifosi: la prima con il neopromosso Leganes e la seconda con l’Atletico.

L’Athletic ci crede

E l’Athletic? Dietro alle tre big ci sono i baschi, che in 19 giornate hanno totalizzato solamente due punti in meno del Barcellona (36).

La squadra di Ernesto Valverde non perde da ottobre, considerando tutte le competizioni, e vuole ben figurare anche in Supercoppa. Il match di coppa nazionale contro il Logrones, in tal senso, è servito a scrollarsi di dosso un po’ di ruggine dopo la sosta: per eliminare un avversario di categoria inferiore l’Athletic ha avuto bisogno dei rigori (i regolamentari erano terminati 1-1).

Come vedere Athletic Bilbao-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida tra Athletic Bilbao e Barcellona, valida per la semifinale della Supercoppa di Spagna, è in programma mercoledì alle 20:00 al King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Ci sono i pressupposti per assistere ad un match equilibrato e tutt’altro che scontato, visto il momento che sta attraversando il Barcellona. Non è da escludere che l’Athletic Bilbao riesca ad evitare la sconfitta nei tempi regolamentari, che dovrebbero terminare con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; Inaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

BARCELLONA (4-2-3-1): Inaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadò, Pedri; Raphinha, Gavi, Lamine Yamal; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2