Gratta e vinci, è ufficiale: in questi mesi non si vince mai

Gratta e vinci, la dea bendata non colpisce del tutto a caso: lo dimostra questa ricerca.

Razionalmente sembra assurdo, ma a ben vedere non lo è. La statistica ci dimostra che, contrariamente alle nostre aspettative, il gioco d’azzardo non è poi così casuale. Segue, a suo modo, uno schema ben preciso, come vedremo da qui a breve.

Lo si evince chiaramente, del resto, dai dati pubblicati da AgoraVox, che in base alle vincite messe a segno tra il 1º gennaio 2024 e il 1º dicembre dello stesso anno ha stilato un resoconto che contiene molte informazioni piuttosto interessanti. Una su tutte: sapevi, ad esempio, che ci sono mesi che dal punto di vista delle vincite al Gratta e vinci fruttano di più e altri che, invece, sono caratterizzati da un certo immobilismo? E lo stesso discorso, a gran sorpresa, vale per le regioni del Bel Paese: alcune sono più fortunate, altre meno.

Il Lazio, per esempio, è imbattibile sotto questo punto di vista, così come d’altra parte lo è anche la Lombardia. Si vince spesso e tanto, nella misura in cui, guarda caso, i premi spettati in sorte ai fortunelli di queste due ragioni, se sommati, danno una cifra veramente molto alta. Non si può dire lo stesso della Basilicata e del Molise, regioni in cui i Gratta e vinci non hanno dispensato grosse vincite.

Gratta e vinci, in questi mesi conviene di più: ecco perché

Ma passiamo, adesso, all’analisi dei dati relativa ai mesi in cui, secondo le statistiche rese note da AgoraVox, conviene giocare di più.

Il primo mese dell’anno, ironia della sorte, è uno di quelli che fruttano maggiormente. Il numero di biglietti vincenti comprati in quel mese, unito alla somma complessivamente vinta dai giocatori di quelle regioni, ci porta ad affermare che gennaio sia fortunatissimo e che convenga, a questo punto, fare incetta di grattini in questo periodo dell’anno, piuttosto che in altri. Vale lo stesso discorso per luglio, per cui ricordate, la prossima estate, che quello è uno dei mesi in cui più vale la pena tentare la fortuna.

Meglio non fare troppo affidamento, invece, sulla primavera, che magari porterà con sé fiori e colori esplosivi, ma non soldi. I mesi di aprile e di marzo risultano essere quelli in assoluto meno remunerativi, il che ci induce a pensare che sia meglio investire in Gratta e vinci in altri periodi dell’anno, piuttosto che nel bel mezzo della primavera.