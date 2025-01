Il Gratta e vinci dei sogni esiste: clamorosa novità

Gratta e vinci, lo ha sempre saputo: da rimanere a bocca aperta.

Ci speriamo ogni volta che compriamo un Gratta e vinci, oppure anneriamo i numerini su una schedina del Superenalotto. Lo desideriamo con tutto il nostro cuore, ma va da sé che in queste occasioni si sia completamente in balia degli eventi. Non è in alcun modo possibile prevedere cosa accadrà. Almeno in teoria. Già, perché una via d’uscita, in realtà, forse c’è.

Questo è quello che si evince dalla storia di una donna che, nei giorni scorsi, ha lasciato tutti di sasso mettendo la firma su un’impresa che non esiteremmo a definire straordinaria. Iniziamo col dire che questo racconto arriva dall’Iowa, dall’altra parte dell’Oceano, e che la protagonista principale è un’aspirante milionaria che aveva un sogno nel cassetto. O meglio, più che un sogno era una certezza, almeno stando a quello che, qualche giorno fa, ha rivelato ai funzionari della Lotteria.

La donna in questione, così dice, ha sempre saputo che un giorno avrebbe vinto alla Lotteria. E sapeva bene, parole sue, anche quando, di preciso, sarebbe accaduto. Era certa che il suo giorno più fortunato sarebbe coinciso con quello in cui si celebra il Santo Natale, solo che non aveva contezza dell’anno in cui tutto ciò, alla fine, sarebbe poi accaduto.

Gratta e vinci, la profezia mette i brividi: non è stato un caso

Forte di questa consapevolezza, il marito, nel giorno di Natale 2024, ha ben pensato di stupirla portandole in dono un bel Gratta e vinci. Forse neanche lui, in fondo, aveva mai creduto alla “favola” raccontata dalla moglie, ma tant’è: aveva comunque voluto sorprenderla con un biglietto della lotteria istantanea.

E così, Daria Carpenter, di 61 anni, ha finalmente coronato il sogno di una vita. Il Natale giusto è quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, perché è stato in quel momento che la sua profezia si è avverata. Nel suo biglietto della serie Winter Winnings, costato 20 dollari, c’era un super premio del valore di 250mila dollari. “I sogni si realizzano e basta un solo biglietto – ha detto ai responsabili della lotteria – Continuavo a credere che forse un giorno sarei stata io”.

“Non credo di avere ancora realizzato – ma ora ho l’assegno ed è fantastico”, ha detto. Mi dà un grande senso di sicurezza, in questo momento, sapere di avere qualcosa su cui contare se succede qualcosa”.