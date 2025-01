Strasburgo-Auxerre, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Strasburgo-Auxerre è una partita valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha chiuso il 2024 con due vittorie di fila lo Strasburgo: una in campionato e una in Coppa di Francia. E sappiamo benissimo che, vincere, stimola il morale, fa lavorare con serenità. E poi piace così tanto prendersi una vittoria che questo aiuta anche a dare di più nelle partite successive.

Sono 4 i punti di distacco tra queste due squadre che si affronteranno domenica pomeriggio. Quattro punti a favore dell’Auxerre che, però, a differenza dei padroni di casa, ha salutato il vecchio anno non con gioia, anzi, quasi con voglia di cambiare pagina. Sconfitta in casa contro una formazione di categoria inferiore in Coppa, ma soprattutto due punti nelle ultime tre uscite di campionato. E quelli che ad un certo punto sembravano sogni di gloria, sogni di un piazzamento europeo, sono andati a farsi benedire. Il pensiero adesso torna ad essere quello di un campionato tranquillo, senza chissà quale scossone, ma bisogna evidentemente tenere duro in un momento del genere, quando le cose non vanno per niente bene.

E lo Strasburgo, in tutto questo, è pronto ad approfittare della situazione. I padroni di casa annusano non solo la possibilità di iniziare il 2025 con una vittoria, ma anche quella di avvicinare sensibilmente – si andrebbe a meno uno in classifica – l’Auxerre. E in un match del genere, siamo sicuri, il fattore campo potrebbe fare la differenza.

Come vedere Strasburgo-Auxerre in diretta tv e in streaming

La sfida Strasburgo-Auxerre, in programma domenica 5 gennaio alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Strasburgo è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria dei padroni di casa, che prenderebbero davvero il volo e continuerebbero la propria striscia positiva. Per l’Auxerre, invece, inizio dell’anno da dimenticare.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Auxerre

STRASBURGO (4-2-3-1): Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure, Moreira; Diarra, Andrey Santos; Bakwa, Emegha, Nanasi; Sebas.

AUXERRE (3-4-2-1): Leon; Osho, Jubal, Akpa; Joly, Owusu, Danois, Mensah; Perrin, Onaiwu; Sinayoko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0