Hamilton-Ferrari, già tutto finito: mazzata terribile

Hamilton-Ferrari, è già tutto finito. Mazzata terribile per il passaggio dell’anno in Formula Uno. La sentenza è di quelle che pesano

La Formula Uno, lo scorso 1 gennaio, con un Tweet proprio a mezzanotte ha certificato che Lewis Hamilton è ufficialmente un nuovo pilota della Ferrari. Il sogno è diventato realtà e la realtà ha superato la fantasia. Siamo sinceri: chi, un anno fa in questo periodo, si aspettava che tutto questo potesse succedere?

Nessuno, rispondiamo noi a questa semplice domanda. Eppure è successo e allora ecco che tutti noi non vediamo l’ora di vedere, realmente, l’inglese sette volte campione del mondo con la tuta della Rossa addosso. Lui intanto ha mandato qualche segnale sul proprio profilo Instagram: sì, pure Hamilton ha l’adrenalina in corpo che non lo fa stare nella pelle. Per lui è un cambio epocale, uno di quelli che lo portano alla conclusione della sua carriera con quella macchina da guidare che per tutti i piloti è il sogno di una vita. E chissà cosa succederà. Non vediamo l’ora. Certo, c’è da dire che l’entusiasmo per questa operazione non è che abbia colpito tutti, anzi. Flavio Briatore, tornato protagonista con la consulenza alla Alpine, intervistato dalla Bild ha commentato in questo modo il passaggio dell’anno.

Hamilton-Ferrari, la sentenza di Briatore

“Sarà strano vedere Lewis su una Ferrari. Naturalmente rispetto queste decisioni, ma mi chiedo anche se abbia senso – ha detto Briatore – la Ferrari aveva due piloti di punta come Charles Leclerc e Carlos Sainz. Non capisco perché questa bella accoppiata sia stata fatta a pezzi. Non è mio compito dare giudizi, ma se fossi stato in una posizione di responsabilità alla Ferrari, non avrei ingaggiato Lewis”.

“In linea di principio – ha detto ancora Briatore – è un bene per la Formula 1 se Lewis guida per la Ferrari e tutto ciò che è positivo per la Formula 1 è positivo anche per me. Sono certo che sia positivo anche per la televisione e per gli ascolti. Aspettiamo e vediamo. Hamilton vincente in Ferrari? Questo renderebbe la Formula 1 ancora più interessante – ha concluso Briatore – ma non dobbiamo dimenticare che Charles ha sicuramente il vantaggio di parlare italiano in squadra”. Insomma, l’imprenditore italiano non è convinto di questa operazione. Speriamo si possa ricredere, siamo sicuri che in cuor suo, vedendo una vittoria della Rossa, un po’ felice sarebbe.