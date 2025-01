Liverpool-Manchester United, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Liverpool-Manchester United è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Situazione sempre più preoccupante e caotica in casa Manchester United, peraltro alla vigilia di un incontro sempre molto sentito come quello con gli storici rivali del Liverpool. I Red Devils lunedì scorso hanno incassato la terza sconfitta di fila in campionato: dopo la vittoria nel derby con il Manchester City gli uomini di Ruben Amorim sono ripiombati nel baratro, arrendendosi a Bournemouth, Wolverhampton e Newcastle senza segnare neppure una rete (in compenso ne hanno subite 7 complessive).

L’allenatore portoghese, subentrato a novembre al criticatissimo ten Hag, alla fine del match con i Magpies di Eddie Howe ha detto senza mezzi termini di provare un certo imbarazzo, affermando pure che la sua squadra sembra sciogliersi come neve al sole alla prima difficoltà. In attesa di qualche rinforzo dal mercato – pare che Amorim abbia chiesto il bomber Gyokeres, che ha allenato allo Sporting – il Manchester United è al momento più vicino alla zona retrocessione che al quarto posto: Bruno Fernandes e compagni sono quattordicesimi, a distanza siderale da quelle che dovevano essere le dirette concorrenti. Sarà molto difficile, in queste condizioni, evitare una figuraccia contro la squadra che sta dominando la Premier League. I Liverpool, infatti, continua a collezionare vittorie su vittorie: domenica i Reds hanno preso a pallate il West Ham a Londra (0-5), portando a casa il terzo successo consecutivo. Arne Slot si gode il primo posto solitario, a +6 sull’Arsenal secondo e con una gara in più (il Liverpool deve recuperare il derby con l’Everton). Nessuno ad oggi può vantare gli stessi numeri di Salah e compagni: miglior attacco (45 gol) e miglior difesa (17 gol subiti).

Slot contro lo United dovrà reinventarsi il reparto arrestrato, viste le assenze di Konaté, Bradley e Gomez: con van Dijk ci sarà probabilmente Quansah. Dall’altro lato, invece, Amorim ritrova Bruno Fernandes e Ugarte dopo le rispettive squalifiche.

Come vedere Liverpool-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Manchester United è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Liverpool ha incassato una sola sconfitta negli ultimi 13 precedenti con il Manchester United. A settembre fu dominio Reds ad Old Trafford: 3-0 e Red Devils travolti. Non ci aspettiamo grosse sorprese ad Anfield: la capolista della Premier League è nettamente favorita in una gara che dovrebbe riservare almeno 3 gol totali.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Gakpo; Luis Diaz.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Lisandro Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Garnacho, Bruno Fernandes; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1