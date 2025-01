Angers-Brest, Ligue 1: tv, streaming, formazioni, pronostico

Angers-Brest è una partita valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In questo momento, i padroni di casa dell’Anger, sarebbero sicuri di rimanere in Ligue 1 solamente per via della differenza reti. Evidente che, in questo modo, non si può andare avanti per tutta la stagione. L’ansia sarebbe terribile non solo per i giocatori in campo, sempre sul filo del rasoio e mai con la possibilità di rasserenarsi un attimo, ma anche per i tifosi. I problemi al cuore potrebbero aumentare.

A parte gli scherzi, l’Angers, che ospita il Brest che, per ora, non ha di questi problemi, avrebbe bisogno di una vittoria per cercare di uscire fuori da una classifica che si è fatta davvero pericolosa. Tre sconfitte nelle ultime quattro uscite di campionato hanno terribilmente complicato i piani della squadra bianconera. Che dovrà affrontare, forse, quella che è la formazione più in forma del momento: il Brest infatti si presenta a questo appuntamento dopo la bellezza di tre vittorie di fila tra Ligue 1 e Coppa di Francia, di quattro nelle ultime cinque. Solamente il Lille è riuscito a battere gli ospiti nel corso delle ultime settimane. Ed è per questo motivo, ma anche per le qualità delle due rose, che il Brest parte in questo match con tutti i favori del pronostico.

C’è anche un altro dato, quello dello scontri diretti: negli ultimi cinque incroci e per le ultime quattro volte di fila, gli ospiti hanno avuto la meglio. Solamente nel 2022 è arrivata l’ultima sconfitta per il Brest. Quindi diciamo che tutto è indirizzato.

Come vedere Angers-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida Angers-Brest, in programma domenica 6 gennaio alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Per lo spettacolo andare verso altre partite. Qui ci si gioca davvero tantissimo e il Brest vuole continuare a vincere. E dovrebbe riuscire a farlo.

Le probabili formazioni di Angers-Brest

ANGERS (4-2-3-1): Fofana; Arcus, Bamba, Lefort, Hanin; Aholou, Belkebia; Belkhdim, Abdelli, Rao-Lisoa; Niane.

BREST (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, Ndiyae, Haidara; Fernandes, Magnetti; Camara, Doumbia, Balde; Del Castillo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1