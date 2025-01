PSG-Monaco, Supercoppa di Francia: diretta tv, streaming, formazioni, pronostico

PSG-Monaco è il match che assegna la Supercoppa di Francia e si gioca domenica alle 17:30: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’antipasto di questa sfida è andato in scena lo scorso 18 dicembre, in Ligue 1, con il PSG che si è imposto con un pirotecnico 4-2 sul Monaco nel Principato. Match caratterizzato da tante emozioni, com’era normale che fosse con due squadre così offensive in campo. I parigini però hanno dovuto attendere fino al minuto 83 per sbloccare una gara spettacolare ed equilibrata: prima il centravanti portoghese Gonçalo Ramos e poi Dembélé (doppietta per l’ex Barcellona) hanno regalato ai campioni di Francia in carica 3 punti molto pesanti contro una diretta concorrente per il titolo.

L’obiettivo di Luis Enrique, adesso, è iniziare l’anno nel migliore dei modi e cioè mettendo le mani sul 12esimo Trophée des Champions, che altro non è che la Supercoppa di Francia, quest’anno organizzata a Doha, in Qatar, in uno degli stadi che hanno ospitato il Mondiale 2022. Il PSG ha trionfato nell’ultima edizione battendo il Tolosa e tenterà di portarsi nuovamente a casa la coppa contro un Monaco che partecipa in qualità di secondo classificato nell’ultima Ligue 1 (anche la Coppa di Francia, infatti, è finita nella bacheca del club della capitale francese). Dembélé e compagni non scendono in campo dallo scorso 22 dicembre, quando riuscirono a liquidare la pratica Lens soltanto ai rigori, superando così il turno di Coppa di Francia.

In campionato il PSG ha 10 punti in più

In campionato, invece, il PSG è primo in classifica con un margine di ben 10 punti su Marsiglia (che però ha una gara in meno) e Monaco. La squadra di Adi Hutter, al contrario, nella seconda metà di dicembre è apparsa un po’ a corto di fiato: ha ottenuto un solo punto nelle ultime due giornate di Ligue 1 e la vittoria per 4-1 in Coppa di Francia contro il modesto Union Saint-Jean non può essere considerata un vero e proprio cambio di rotta, visto il divario enorme rispetto agli avversari. I monegaschi non giocano la Supercoppa di Francia dal 2018: anche all’epoca dovettero vedersela con il PSG, che travolse 4-0 la formazione biancorossa.

Hutter non potrà fare affidamento sull’ex Torino Singo, squalificato, e sull’infortunato Balogun. In compenso l’allenatore del Monaco ritrova Zakaria a centrocampo. Luis Enrique può disporre dell’intera rosa: out solamente Skriniar e Kolo Muani, prossimi a lasciare il club.

Come vedere PSG-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Monaco, in programma domenica alle 17:30 allo Stadio 974 di Doha, in Qatar, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il PSG dovrebbe nuovamente riuscire a prevalere sul Monaco in una gara che, sulla falsariga di quella di Ligue 1, riserverà molto probabilmente emozioni e spettacolo: entrambe a segno ed almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di PSG-Monaco

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola.

MONACO (4-2-3-1): Köhn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1