I pronostici di sabato 4 gennaio: Serie A, Premier League, Ligue 1

I pronostici di sabato 4 gennaio: in campo Serie A, Premier League, Ligue 1 e altri campionati come la Super Lig turca.

L’ultima giornata del girone di andata di Serie A prende il via questo sabato con tre anticipi in programma: si parte alle 15:00 con il Venezia a caccia di punti salvezza contro il più tranquillo Empoli reduce però da una brutta sconfitta col Genoa. Alle 18:00 il big match tra Fiorentina e Napoli promette gol, chiude alle 21:00 Verona-Empoli.

Più ricco il menù della Premier League con ben sette partite in programma. Gol in arrivo in Tottenham-Newcaste, Crystal Palace-Chelsea e Brighton-Arsenal, vittorie interne altamente probabili per Aston Villa e Manchester City rispettivamente contro Leicester e West Ham.

I pronostici sulle altre partite

Mentre la Bundesliga è ferma per la sosta invernale, è ripartita la Ligue 1: oggi ci sono altre tre partite, con il Lille favorito sul Nantes e il Lione che potrebbe prevalere di goleada contro il Montpellier.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+MULTIGOL 1-4 in Bournemouth-Everton, Premier League, ore 16:00

Vincenti

Aston Villa (in Aston Villa-Leicester, Premier League, ore 16:00)

(in Aston Villa-Leicester, ore 16:00) Manchester City (in Manchester City-West Ham, Premier League , ore 16:00)

(in Manchester City-West Ham, , ore 16:00) Lille (in Lille-Nantes, Ligue 1, ore 19:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-West Ham , Premier League , ore 16:00

, ore 16:00 Lione-Montpellier , Ligue 1 , ore 21:00

, , ore 21:00 Brighton-Arsenal, Premier League, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Newcastle , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Crystal Palace-Chelsea , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Fiorentina-Napoli, Serie A, ore 18:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.69 GOLDBET ; 10.54 SNAI; 10.69 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• PAREGGIO in Venezia-Empoli, Serie A, ore 15:00