Benfica-Braga, Liga Portugal: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Benfica-Braga è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga Portugal e si gioca sabato alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La seconda sconfitta in campionato, la prima dallo scorso agosto, per il Benfica è arrivata in una delle partite più attese e sentite della stagione, nonché del calcio portoghese: il derby con i rivali cittadini dello Sporting CP. Domenica scorsa gli uomini di Bruno Lage si sono arresi 1-0 ai biancoverdi, che avevano appena arruolato un nuovo allenatore, l’ex Vitoria Guimaraes Rui Borges.

Il Benfica ha avuto diverse occasioni per fare male alla difesa avversaria ma le ha sprecate. Più cinici invece i Leoes, che hanno sbloccato la partita allo scoccare della mezz’ora di gioco con Catamo e sono riusciti a mantenere il vantaggio. Un k.o. che ha fatto indubbiamente male e che ha permesso soprattutto alle altre candidate per il titolo (Sporting e Porto) di scavalcare i biancorossi in classifica, ora costretti ad inseguire. La squadra di Lage adesso ha 2 punti in meno della coppia di testa e deve cercare di voltare subito pagina nella sfida con il Braga quinto in classifica. I Guerrieri hanno salutato il 2024 con una prestazione deludente, costata una brutta sconfitta interna con il Casa Pia (1-2): gli uomini di Carlos Carvalhal non riescono ancora a sfatare il tabù Estadio Municipal e domenica hanno mancato nuovamente l’appuntamento con i tre punti tra le mura amiche (l’ultimo successo casalingo risale ad ottobre). Un peccato, dal momento che in caso di vittoria il Braga avrebbe ridotto il divario nei confronti della terza, guarda caso proprio il Benfica, che ha ben 10 punti in più.

Come vedere Benfica-Braga in diretta tv e streaming

La sfida Benfica-Braga, valida per la diciassettesima giornata della Liga Portugal, è in programma sabato alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato portoghese. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Benfica è quotata a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Il Braga non riesce ad espugnare il Da Luz dal 2020 e la sensazione è che dovrà attendere ancora. Nonostante la sconfitta nel derby, il Benfica dovrebbe tornare al successo contro un avversario finora molto discontinuo in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Benfica-Braga

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino Luis; Di Maria, Kokçu, Akturkoglu; Pavlidis.

BRAGA (3-4-3): Matheus; Joao Ferreira, Bambu, Niakaté; Roger Fernandes, Zalazar, Moutinho, Ribeiro; Ricardo Horta, El Ouazzani, Bruma.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1