Championship: i pronostici sulle partite di sabato 4 gennaio

Championship, le prime tre hanno tutte frenato nel turno di Capodanno: il Leeds capolista cercherà di ripartire subito contro l’Hull City.

Le prime tre della classe hanno tutte rallentato nel tradizionale turno di Capodanno, il primo del nuovo anno. Ha frenato la capolista Leeds, che non è andata al di là di un pareggio con il Blackburn a Elland Road (1-1): primo stop dopo tre vittorie consecutive per i Whites di Daniel Farke, sconfitti solamente due volte negli ultimi due mesi. Continua ad annaspare invece lo Sheffield United, battuto 2-1 dal Sunderland: le Blades, a secco di successi da 3 giornate, sono stati raggiunti al secondo posto dal Burnley, che a sua volta è andato a sbattere contro il “muro” difensivo dello Stoke City (0-0).

I Clarets, tuttavia, non conoscono sconfitta dallo scorso 3 novembre e sono imbattuti da ben 12 partite. Scott Parker, che in estate ha preso il posto di Vincent Kompany dopo l’amara retrocessione, ha costruito un vero e proprio “bunker”: nessuno ha subito meno gol del Burnley, a malapena 9 in 25 turni di Championship.

Contro il Blackburn, apparso in difficoltà nell’ultimo periodo – i Rovers non vincono da 4 partite e sono finiti momentaneamente fuori dalla zona playoff – il copione potrebbe essere simile: meno tre gol complessivi e probabile risultato positivo dei Clarets. Lo Sheffield United, invece, sarà impegnato in una trasferta tutt’altro che accomodante contro il Watford, desideroso di voltare pagina dopo le due preoccupanti sconfitte consecutive con Cardiff e Queens Park Rangers. Gli Hornets però continuano ad essere troppo vulnerabili in difesa: gara da almeno una rete per parte. Tra le prime tre chi sembra stare meglio, al netto del pari con il Blackburn, è sicuramente il Leeds: i Whites partono favoriti nella sfida con l’Hull City terzultimo e reduce dalla sconfitta di misura con il Middlesbrough (0-1).

Le previsioni sulle altre partite

Lo Stoke City sta risalendo lentamente la classifica – ora è a +4 sulla zona retrocessione – ed il periodo difficile, che ha reso pure necessario l’esonero di Narcis Pelach, sembra essere ormai alle spalle.

I Potters, dopo aver conquistato 4 punti contro due candidate per la promozione come Burnley e Sunderland, hanno buone possibilità di prendersi l’intera posta in palio contro il Plymouth ultimo in classifica, che ha appena esonerato l’ex centravanti del Manchester United e della nazionale inglese Wayne Rooney. L’esordio del nuovo tecnico ha portato subito qualche frutto (pareggio pirotecnico con il Bristol City, 2-2) ma sarà molto complicato, per i biancoverdi, evitare la sconfitta a Stoke-on-Trent. Tra il club che potrebbero presto reinserirsi nella lotta per i playoff c’è anche il Bristol City, che contro il Derby County conta di allungare la striscia positiva: i Robins sono infatti reduci da due vittorie e un pareggio. Per chi va a caccia di gol, infine, si possono prendere in considerazione Middlesbrough-Cardiff e Norwich-Coventry, due gare che dovrebbero garantire non poche emozioni.

Championship: possibili vincenti

Burnley o pareggio (in Blackburn-Burnley, ore 13:30)

Stoke City (in Stoke City-Plymouth, ore 13:30)

Bristol City o pareggio (in Bristol City-Derby, ore 16:00)

Leeds (in Hull City-Leeds, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Middlesbrough-Cardiff, ore 16:00

Stoke City-Plymouth, ore 13:30

Championship: le partite da almeno un gol per squadra

Preston-Oxford United, ore 16:00

Norwich-Coventry, ore 16:00

Watford-Sheffield United, ore 16:00

Comparazione quote

La vittoria dello Stoke City è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Middlesbrough-Cardiff è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

