Marsiglia-Le Havre, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Marsiglia-Le Havre è una partita valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Secondo posto in classifica a dieci punti dal Psg e con gli stessi del Monaco, anche se con una partita in meno. Cinque risultati utili di fila, con quattro vittorie. Diciamo che il 2024 del Marsiglia di Roberto De Zerbi si è chiuso alla grande, e vedendo il primo impegno del nuovo anno, contro un Le Havre penultimo in classifica, diciamo che tutto questo potrebbe continuare.

Imparando a conoscere un po’ il tecnico italiano, uno molto ambizioso, possiamo affermare che ancora pensa alla possibilità, visti gli ipotetici sette punti di svantaggio, di poter riprendere i parigini e prendersi la Ligue 1. Il compito, oggettivamente, è abbastanza difficile, ma quest’anno la formazione di Luis Enrique è profondamente cambiata e ha mostrato di essere una squadra che può concedere qualcosa. Insomma, tenendo pure conto del blasone del Marsiglia – e della profondità della rosa che potrebbe anche essere allungata con qualche innesto a gennaio, ad esempio Fagioli e Zalewski che in Francia potrebbero davvero dire la loro – ci sta sognare. Che poi tanto sogno non è, se porti quei colori addosso. Una buona parte di questa speranza scudetto passa ovviamente da una vittoria nel match in programma domenica sera. Una vittoria che potrebbe dire tanto. E diciamolo chiaramente anche in questo caso, il Marsiglia, di grossi problemi, non ne dovrebbe avere. Anzi, togliamo il condizionale, non ne avrà.

Come vedere Marsiglia-Le Havre in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Le Havre, in programma domenica 5 gennaio alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Partita con poca storia. Partita segnata dal Marsiglia che si prenderà un’affermazione importante e che di conseguenza continuerà a sognare. Match da almeno tre reti complessive e che quasi sicuramente si sbloccherà anche nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Le Havre

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Kondogbia; Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin; Greenwood, Rabiot; Maupay.

LE HAVRE (3-5-2): Desmas; Pembele, konkoue, Lloris; Nego, Toure, Ndiaye, Zouaoui, Operi; Targhalline, Ngoura.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0