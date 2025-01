Lione-Montpellier, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Lione-Montpellier è una partita valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con annesso anche passaggio del turno nella Coppa di Francia, il Lione ha rimesso le cose a posto e adesso punta a qualcosa di importante per la seconda parte di stagione. L’obiettivo minimo, per una delle squadre più blasonate del massimo campionato francese, è quello di prendersi un piazzamento in Europa. E adesso le potenzialità ci sono.

Non tanto l’Europa League – che comunque è un buon risultato – ma soprattutto la Champions League, quella Coppa che il Lione ha giocato per diversi anni nel corso della propria storia e che vuole tornare a giocare. Bisogna vincere, però, già dalla prima uscita del nuovo anno che regala, comunque, un match abbastanza alla portata. Anzi, proprio alla portata, perché il Montpellier è ultimo in classifica, con nove punti, con 15 gol fatti – non è il peggior attacco – e con 38 subiti, e sì in questo caso è la peggior difesa.

Non è un testacoda, ma vedendo le qualità differenti della rosa lo sarebbe potuto essere. Quindi il nuovo anno del Lione inizierà, comunque, con una vittoria. In una sfida che avrà ben poco da raccontare.

Come vedere Lione-Montpellier in diretta tv e in streaming

La sfida Lione-Montpellier, in programma sabato 4 gennaio alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.32 anche su Snai.

Il pronostico

Senza nessun problema il Lione si prenderà vittoria e tre punti e continuerà la scalata in classifica per raggiungere la zona Champions League. Match da almeno tre reti complessive. Forse tutte da un lato solo, anche.

Le probabili formazioni di Lione-Montpellier

LIONE (4-3-3): Lucas Perri; Maitland-Niles, Niakhate, Caleta-Car, Tagliafico; Tolisso, Matic, Cherki; Fofana, Lacazette, Nuamah.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Tchato, Maksimovic, Omeragic, Sylla; Ferri, Chotard; Al-Tamari, Savanier, Nordin; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0