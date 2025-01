Gratta e vinci, ricchi su consiglio: incredibile ma vero

Gratta e vinci, sembra un film ma non lo è: è successo per davvero.

Per qualcuno è quasi un chiodo fisso. Un pensiero costante. Un sogno che rincorre da anni e anni ma che, per un motivo o per un altro, non si è mai realizzato. Anche perché certe cose non dipendono, purtroppo, da noi. Esulano completamente dalla nostra volontà. Come il gioco d’azzardo, per l’appunto, del tutto imprevedibile e, soprattutto, incontrollabile.

Per altri, invece, non è un chiodo fisso, anzi. La storia ci rivela che molte vincite grosse sono state messe a segno da persone che, prima di allora, non avevano mai tentato la fortuna. O che magari lo avevano fatto, sì, ma in maniera saltuaria e senza troppa convinzione. Ecco, ironia della sorte, sono proprio loro, i giocatori alle prime armi, quelli più fortunati, quelli inspiegabilmente capaci di sbancare il jackpot della Lotteria senza avere neanche la totale cognizione delle regole e delle meccaniche di gioco.

Come Lilian Hernandez, ad esempio, una donna del Maryland che, nelle scorse ore, ha fatto un autentico gioco di prestigio. Ha trasformato la sua inesperienza in un tesoro dal valore incommensurabile ed è proprio questo ad aver reso la sua storia ancor più incredibile sotto ogni punto di vista. Meritevole, in quanto tale, di essere raccontata.

Gratta e vinci, se te lo dicono è meglio farlo: ecco perché

Era il 30 dicembre scorso quando la donna si è recata in un supermercato della catena Safeway, a Wheaton, ad una decina di miglia circa dalla città di Washington, per fare la spesa in vista del cenone di Capodanno.

Al momento di recarsi in cassa, ha visto tanti Gratta e vinci in esposizione e si è ricordata, all’improvviso, del consiglio che sua zia le aveva dato qualche giorno prima. La zia le aveva suggerito di comprare il prima possibile un Gratta e vinci, motivo per il quale, come a non volerla contraddire, aveva comprato un grattino della serie Deluxe Crossword del valore di 5 dollari.

Mai immaginando, ovviamente, che una volta scansionato il biglietto sarebbe stata improvvisamente più ricca. Già, lì dentro c’erano 50mila dollari, cosa di cui Lilian, però, non si è subito capacitata. Anzi, appena pagata la spesa è corsa proprio dalla zia di cui sopra, chiedendo il suo “aiuto”. La seconda verifica ha confermato quanto saltato fuori dalla prima, quindi a quel punto era ufficiale: 50mila dollari sarebbero presto approdati sul suo conto corrente, il tutto grazie ad un consiglio non richiesto che, per una volta, ha funzionato alla grande.