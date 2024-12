Festa grande su WhatsApp: le immagini più belle per gli auguri di Natale

Buon Natale su WhatsApp, ecco una selezione di immagini per augurare buone feste a chiunque tu voglia.

Non è possibile, purtroppo, trascorrere il Natale in compagnia di tutte, ma proprio tutte, le persone che amiamo. Alcune sono più vicine, altre sono più lontane, ma, per fortuna, la tecnologia è giunta in nostro soccorso aiutandoci a compensare alla grande queste distanze, a volte insormontabili. E così, grazie ad essa, possiamo essere un po’ più vicini anche quando, magari, ci sono chilometri e chilometri a separarci gli uni dagli altri.

Un ottimo modo per colmare queste distanze è, senza ombra di dubbio, quello di inoltrare gli auguri di Natale su WhatsApp ad amici e parenti. Un messaggio fa sempre piacere, tanto più se contiene, per l’appunto, un’immagine capace di rievocare la magia delle feste dicembrine e di regalare un sorriso a quanti, per un motivo o per un altro, non sono lì con noi a festeggiare. Eccoti, allora, una selezione di immagini perfette per creare delle cartoline natalizie virtuali da inoltrare in chat alle persone che vogliamo sorprendere con un gesto semplice ma al tempo stesso carico di significato.

Tanti auguri pieni di magia anche su WhatsApp

Al fatto che Babbo Natale esiste, diciamoci la verità, vorremmo crederci un po’ tutti, non fosse altro per riassaporare la magia di quando eravamo bambini e speravamo per davvero che un omone dalla lunga barba bianca potesse realmente esaudire ogni nostro desiderio. Ed ecco spiegato, allora, perché riteniamo che questa immagine sia perfetta per augurare Buon Natale ad amici e parenti su WhatsApp o a mezzo social.

Vischio e stelle di Natale: gli auguri corrono in chat

L’omino di pan di zenzero, il vischio, i bastoncini di zucchero, gli addobbi: in questa immagine ci sono tutti i simboli più belli del Natale, rivisitati oltretutto in una chiave moderna e dolcissima al tempo stesso. Non pensi anche tu che sia adatta, in quanto tale, a viaggiare in chat e a raggiungere tutte le persone che più ami?

Eleganza e semplicità: buon Natale minimal

Il rosso fa tanto Natale, è vero, ma anche l’oro non scherza. Questo colore è elegantissimo, così come lo sono, del resto, gli addobbi declinati in questa raffinatissima tonalità. E se eri in cerca di un’immagine scintillante con cui fare un figurone, la tua ricerca può concludersi qui: hai mai visto una cartolina più chic di questa?

Su WhatsApp il Natale è magico

Una ghirlanda addobbata di tutto punto et voilà, il gioco è fatto: una cartolina semplice ma di grande effetto con la quale in quattro e quattr’otto stupirai tutte le persone alle quali deciderai di mandarla. Provare per credere.