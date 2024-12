Il sogno segreto di Valentino Rossi: fan commossi

Il sogno segreto di Valentino Rossi: uno dei più vincenti piloti della storia della Moto Gp non vuole smettere di stupire. Rivelazione clamorosa

Se nomini Valentino Rossi in ogni angolo del pianeta, siamo sicuri che tutti ti sapranno dirti cosa ha fatto nel corso della sua vita. Uno che ha vinto tutto quello che ha vinto lui nella classe regina non può in nessun modo passare inosservato. Ed è tutto corretto ed è tutto giusto in questo modo.

Dopo aver smesso di correre, almeno sulle due ruote, Valentino ha deciso di mettere in piedi una scuderia tutta sua. Sappiamo che cerca e trova, molto spesso, i migliori talenti in circolazione: uno che ha visto di tutto durante la propria vita ha il fiuto giusto, quello del grande esperto, quello del manager clamorose che sa benissimo dove andare a pescare. Ma non solo, abbandonate le due ruote, almeno personalmente, è rimasto nel circuito dei motori e, nel 2024, ha completato la sua prima e intera stagione WEC, competendo nella classe LMGT3 con una BMW del Team WRT. I due compagni di squadra, Ahmad Al Harthy e Maxime Martin, lo hanno visto ottenere due podi e ha concluso il campionato al sesto posto.

Il sogno di Valentino Rossi: i fan sono in delirio

A novembre scorso, inoltre, Rossi ha testato l’Hypercar con cui BMW compete nel Campionato del Mondo di Endurance. E magari, dopo un anno di “prova” la prossima stagione deciderà anche di alzare il livello. Dimostrando a tutti che non solo sulle due ruote, dove per nove volte si è laureato campione del mondo e nessuno nella storia è come lui, ma anche sulla quattro potrebbe essere il numero uno assoluto. Noi crediamo ce la possa fare.

In tutto questo lui non vuole mollare e parlando con alcuni cronisti, così come riportato dal portale motorcyclesports.net, ha rivelato quello che è il suo sogno, vale a dire andare a correre nella classe regina del WEC: “Spero di sì! Spero di sì. Non so se sarà possibile – forse non il prossimo anno, ma dopo questo test, spingerò molto”. Insomma, non abbandona, anzi rilancia in maniera clamorosa. E tutti i fan sono in delirio. E diciamo che è anche giusto così.