Liverpool-Leicester, Premier League: streaming, formazioni, pronostico

Liverpool-Leicester è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non c’erano bisogno di segnale, ma il Liverpool, con la trasferta sul campo del Tottenham, ne ha mandato uno fortissimo, di quelli che non possono essere ignorati. Un’affermazione netta di una squadra favorita per la vittoria finale della Premier League e non solo per quello che è il momento del Manchester City, ma perché sta dimostrando che, anche se la truppa di Guardiola fosse quella vista negli anni scorsi, non avrebbe comunque rivali.

Detto questo, il boxing day di Santo Stefano, è un turno agevole per gli uomini di Arne Slot. Certo, l’ultimo impegno in casa è stato difficile, anche per via di una inferiorità numerica arrivata troppo presto. Ma i Reds hanno dimostrato, anche con un uomo in meno, di essere una squadra forte, di quelle che possono riuscire a vincere, sempre, contro tutti. E il Leicester, evidentemente, non è un avversario che può in nessun modo mettere paura alla capolista del massimo campionato inglese che ha sette punti di vantaggio sul Chelsea, secondo in classifica, e che ha anche una partita in meno. Sì, sarà davvero tutto semplice.

A far reggere ancora questa tesi, ovvio, è pure il momento degli uomini ospiti: due sconfitte di fila nelle ultime due uscite, e una situazione di classifica difficile. Insomma, tutto realmente apparecchiato per una vittoria dei padroni di casa.