Inter-Como, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Como è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo aver incassato la seconda sconfitta stagionale contro il Bayer Leverkusen in Champions League l’Inter ha risposto da grande squadra qual è, prendendo a pallate una Lazio fino a quel momento in formissima (0-6) e battendo con un netto 2-0 l’Udinese in Coppa Italia nonostante un undici infarcito di riserve. Simone Inzaghi, dunque, può essere ampiamente soddisfatto: la sua squadra ha dimostrato ancora una volta che, quando sta bene e soprattutto quando le motivazioni non mancano, raramente commette passi falsi.

Prima della trasferta saudita per la Supercoppa Italiana, in programma nella prima settimana di gennaio, per i nerazzurri ci sono due partite sulla carta abbordabili (Como, Cagliari) ma che vanno comunque affrontate con la massima concentrazione. Sei punti consentirebbero all’Inter di tenere il passo di Atalanta e Napoli, le due squadre che precedono in classifica i campioni d’Italia in carica, reduci da tre successi consecutivi in Serie A (Verona, Parma e Lazio) e con una gara da recuperare (quella rinviata con la Fiorentina per via del malore occorso al viola Bove). Lautaro Martinez e compagni stanno brillando principalmente dal punto di vista offensivo: con le 6 reti rifilate ai biancocelesti lunedì scorso il computo dei gol realizzati è arrivato a quota 40.

Il Como di Cesc Fabregas è avvisato: i lariani però non sono abituati a speculare e non andranno a San Siro a fare le barricate. Nel frattempo una settimana fa si sono presi lo scalpo della Roma, piegata 2-1 al “Sinigaglia”, e sono tornati a vincere dopo una lunghissima astinenza di vittorie, che andava avanti da settembre. Successo salutare, che ha consentito alla squadra allenata dal tecnico catalano di abbandonare la zona retrocessione.

Inter-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi contro il Como non avrà Barella, che rientrerà prima di Capodanno nella sfida con il Cagliari. Prenderà il suo posto Frattesi, mentre negli altri ruoli tornano tutti i titolarissimi, rimasti a riposo in Coppa Italia contro l’Udinese. La difesa sarà composta da Bisseck, de Vrij e Bastoni: ancora out gli infortunati Acerbi e Pavard.

Non ha problemi di infortuni il Como, con Fabregas che dovrebbe su per giuù schierare una formazione simile a quella che ha battuto la Roma. L’unico ballottaggio è in attacco, dove Belotti resta in vantaggio su Cutrone.

Come vedere Inter-Como in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Como è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Como anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

L’Inter non è abituata a sbagliare questo tipo di partite: la vittoria dovrebbe arrivare puntuale in un derby lombardo che manca dalla stagione 2002-03. Il Como, che si reca a San Siro senza nulla da perdere, difficilmente si snaturerà e proverà a giocarsela a viso aperto: previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Inter-Como

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0