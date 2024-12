Fiorentina-Udinese, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Fiorentina-Udinese è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La striscia vincente della Fiorentina – otto le vittorie di fila – si è arrestata una settimana fa contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano, che a fine partita è stato anche “redarguito” pubblicamente dal direttore sportivo della Viola Pradé per via di un’esultanza troppo eccessiva. Fatto sta che i gigliati, anche a causa di un secondo tempo decisamente sottotono, sono tornati a mani vuote dalla trasferta emiliana (1-0), incassando la prima sconfitta in campionato dallo scorso settembre.

La classifica resta in ogni caso bellissima, con la Fiorentina che continua a stazionare ai piani alti, praticamente in zona Champions League, il “sogno proibito” del club di Rocco Commisso. In settimana i viola sono stati pure protagonisti in Conference League: un gol di Mandragora nel finale ha evitato la sconfitta con il Vitoria Guimaraes (1-1), consentendo alla squadra di Raffaele Palladino di volare direttamente agli ottavi di finale e chiudere terza nella fase a girone unico dietro al Chelsea – spauracchio nella fase ad eliminazione diretta – ed ai portoghesi. Prima della sfida – mai banale – con la Juventus, ultima del 2024, la Fiorentina ospita al “Franchi” l’Udinese, in fase calante da novembre in poi. I friulani sembrano aver smarrito le certezze d’inizio campionato e negli ultimi due mesi sono stati capaci di avere la meglio solo sul Monza, rimediano ben sei k.o. tra Serie A e Coppa Italia. L’ultimo è arrivato giovedì scorso nella coppa nazionale contro l’Inter, che a San Siro l’ha spuntata 2-0 malgrado l’ampio turnover. L’Udinese, ad ogni modo, non ha preoccupazioni di classifica, avendo raggiunto quota 20 punti ed essendo lontana dalla zona rossa.

Fiorentina-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Fiorentina uno stanco Beltran dovrebbe fare spazio a Sottil, che insieme a Colpani ricoprirà il ruolo di esterno alto nel 4-2-3-1 di Palladino. Sulla trequarti giocherà Gudmundsson, ancora non al meglio dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo un mese, davanti invece il tecnico della Viola si affida al solito Kean. A destra in difesa tocca a Kayode, vista la squalifica di Dodò. Riecco la coppia Cataldi-Adli a centrocampo.

Emergenza infortuni in casa Udinese: Runjaic, tecnico bianconero, deve fare a meno di Okoye, Davis, Zarraga, Lovric, Payero e Giannetti. In difesa si rivede Touré, davanti confermata la coppia Thauvin-Lucca.

Come vedere Fiorentina-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Udinese, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

La Fiorentina è apparsa un po’ a corto di fiato nelle ultime uscite: la voglia di tornare a vincere è tanta ed i tre punti contro l’Udinese dovrebbero arrivare ugualmente ma quello coi friulani – altra squadra che vuole riscattarsi nonostante le tante assenze – è un match che nasconde non poche insidie: immaginiamo una gara da almeno 3 gol complessivi e con entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

In Fiorentina-Udinese le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1