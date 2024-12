Benfica-Estoril, Liga Portugal: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Benfica-Estoril è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga Portugal e si gioca lunedì alle 19:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Equilibrio quasi totale nel massimo campionato portoghese per quanto riguarda la lotta per il titolo. Le tre big (Porto, Benfica e Sporting) sono attualmente racchiuse in pochi punti e nessuna di loro è stata capace di prendere il largo a poche giornate dal giro di boa. Il Benfica vanta la miglior difesa (solo 8 gol subiti) ed il terzo miglior attacco: ha un punto in meno dei rivali cittadini e sabato è stato sorpassato dal Porto, che si è aggiudicato l’anticipo con il Moreirense.

La squadra di Bruno Lage è reduce dal successo esterno in casa del Nacional, battuto grazie ad una doppietta dell’eterno Di Maria (0-2). Vittoria che ha cancellato il passo falso di qualche giorno prima nella trasferta con l’AVS, capace di strappare un punto ai biancorossi (1-1).

L’obiettivo del Benfica, adesso, è arrivare nel migliore dei modi all’attesissimo derby del 29 dicembre con lo Sporting CP, motivo per cui non sono ammesse distrazioni nel match con l’Estoril, formazione che sta lottando per non retrocedere (è a +2 sulla zona rossa). Andamento ondivago per gli uomini guidati dallo scozzese Ian Cathro, le cui uniche vittorie in campionato sono arrivate davanti al loro pubblico: solo tre i punti conquistati fuori casa dall’Estoril (3 pareggi).

Come vedere Benfica-Estoril in diretta tv e streaming

Benfica-Estoril, valida per la quindicesima giornata della Liga Portugal, è in programma lunedì alle 19:45. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato portoghese. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Benfica ha sempre battuto l’Estoril nelle ultime 8 sfide disputate al Da Luz ed anche questo match non farà eccezione: non è da escludere che i biancorossi riescano pure a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Benfica-Estoril

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino Luis; Di Maria, Kokçu, Akturkoglu; Pavlidis.

ESTORIL (3-4-2-1): Robles; Boma, Alvaro, Bacher; Pina, Zanocelo, Holsgrove, Garcia; Helder Costa, Joao Carvalho; Marques.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0