Con questo Gratta e vinci puoi vedere tutto rosa: acquisto azzeccato

Gratta e vinci, istinto infallibile: una storia da pelle d’oca.

Ci vuole ben più che un pizzico di fortuna, per centrare una vincita così importante. Di fortuna ne serve tanta, altro che poca, ma anche l’istinto può fare, in certi casi, la differenza. L’ha fatta, quello è poco ma sicuro, nella storia che ci apprestiamo a raccontarvi, una storia che siamo certi vi lascerà a bocca aperta. Non perché sia unica, ma perché ci fa ben sperare circa il fatto che un giorno, magari non troppo lontano, possa capitare anche a noi.

I fatti che ci accingiamo a narrare sono accaduti a Glen Burnie, al di là dell’Oceano, più precisamente nello Stato del Maryland. Lungo la trafficatissima Ritchie Highway c’è uno dei tanti punti vendita 7-Eleven sparsi per il Paese ed è qui che, nei giorni scorsi, ha fatto tappa una coppia residente nelle immediate vicinanze del minimarket.

Non avevano intenzione di tentare la fortuna, ma l’istinto ha suggerito loro di farlo nel momento stesso in cui hanno varcato la soglia del punto vendita. E non hanno scelto a caso le modalità attraverso le quali farlo, no. Tra i tanti biglietti della lotteria istantanea hanno scelto un Gratta e vinci che ha attirato la loro attenzione per un motivo ben preciso. Un motivo che, per inciso, comprenderete meglio da qui a breve.

Gratta e vinci, l’istinto ha avuto la meglio

Sarete curiosi di capire, a questo punto, quale sia il motivo che ha indotto questa coppia ad optare per un biglietto della serie $20 Millionaire’s Club. E vi stupirà scoprire, forse, che non lo hanno fatto per il premio in palio o per la grafica, ma per un altro dettaglio ancora.

Il colore di questo ticket, un rosa brillante, ha come smosso il loro istinto, spingendoli a scegliere, tra i tanti biglietti esposti, proprio quello lì. Arrivati in macchina, hanno grattato la patina argentata del ticket e non ci è voluto molto perché scoprissero di aver vinto il secondo premio più alto in palio con quella lotteria istantanea. 50mila dollari tondi tondi che la coppia è corsa a ritirare non appena ha avuto la possibilità di recarsi presso il quartier generale della lotteria.

I due piccioncini non hanno voluto che amici e familiari sapessero di questo colpo di fortuna, per cui lo hanno tenuto nascosto. Non sanno ancora come utilizzare il denaro vinto, oltretutto, ma sono consapevoli che, grazie a quel biglietto, la loro vita è improvvisamente diventata più rosa. In tutti i sensi possibili e immaginabili.