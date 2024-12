Sinner fa il doppio gioco: tifosi a bocca aperta

Jannik Sinner, impossibile non notarlo: lo hanno capito tutti.

Avrebbe potuto fare delle scelte completamente diverse, Jannik Sinner. E se le avesse fatte non avremmo un nostro connazionale, oggi, al timone del ranking Atp. Se al bivio avesse imboccato un’altra strada, però, molto probabilmente avremmo un altro campione di sci per cui fare il tifo adesso, oppure un calciatore con tanti scudetti nel curriculum.

Jannik avrebbe potuto essere una moltitudine di cose, ma ha scelto di essere un tennista. Questo sebbene avesse dimostrato, in passato, di avere innumerevoli talenti e di essere portato per il calcio e per lo sci tanto quanto abbiamo scoperto esserlo, poi, per il tennis. Non si è mai pentito della sua scelta di mollare tutto e partire per Bordighera con la sua fidata racchetta, dice, ma non ha mai smesso di coltivare, al tempo stesso, il suo amore per le altre discipline sportive.

Corre a sciare ogni volta che fa ritorno a casa, tra i monti del Trentino Alto Adige. E non si nega una partitella a calcio quando, nel pochissimo tempo libero che gli resta tra un torneo e l’altro, si presenta la possibilità di dare due calci al pallone. Ama lo sport al punto che vi si dedicherebbe in qualsiasi momento della giornata, come del resto si evince chiaramente anche dal video che abbiamo pensato di sottoporre alla vostra attenzione.

Straordinario Jannik Sinner: non ne sbaglia una

L’azzurro si trova, in questi giorni prefestivi, negli Emirati Arabi, più precisamente a Dubai. Con lui ci sono il preparatore atletico Marco Panichi, i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, nonché il fisioterapista Ulises Badio.



Con loro si è divertito, qualche ora fa, a fare il doppio gioco, nel senso che, tutti insieme, con Cahill a fare da arbitro, si sono cimentati in un match di calcio-tennis. Uno sport tutto da ridere, divertentissimo, nel quale il numero 1 del mondo ha dimostrato di cavarsela egregiamente. Non che ci fossero dubbi, intendiamoci: che sia di polso oppure di tacco, Jannik è sempre e comunque in grado di piazzare dei colpi eccezionali, di quelli che stordiscono gli avversari.

Il colpo di tacco di sinistro, di cui fa sfoggio in questa clip, è semplicemente perfetto, da vero campione. Ennesima dimostrazione del suo talento sportivo e della sua passione per qualunque disciplina gli permetta di competere e di dare il meglio di sé.