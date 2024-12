Shock tremendo tra Sinner e Anna Kalinskaya: tifosi in lacrime

Shock tremendo tra Sinner e Anna Kalinskaya: le parole della tennista russa sono una vera e propria bomba. Ecco cosa sta succedendo

Una crisi autunnale che non è passata inosservata. Una storia d’amore che sembrava essere finita ma adesso, le cose, sembrano essere tornate a posto. O per lo meno, potrebbero essere tornate a posto. Di certo non è semplice stare insieme quando ci sono così tanti impegni da una parte all’altra del mondo. E questo ha sicuramente pesato tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya.

Lui adesso è a Dubai, dove si sta allenando per i prossimi impegni, le a Miami, ma i due secondo gli ultimi rumors che circolano e che sono stati riportati dall’edizione online de Il Corriere dello Sport, potrebbero trascorrere insieme il capodanno. Vedremo quello che succederà e vedremo se sarà realmente così. La sensazione, viene messo nero su bianco, che i due abbiano deciso di vivere in maniera molto appartata la loro storia d’amore. Intanto, Anna, ha rilasciato un’intervista a Bazaar, ed ecco un estratto delle sue parole.

“Penso che la chiave sia cambiare alcune cose, non allenarmi, ma modificare un po’ il mio stile di vita per renderlo più semplice, godermi le cose nei miei giorni liberi per avere un buon equilibrio. E avere un programma migliore per sapere quando puoi vedere i tuoi amici in modo da essere più felice fuori dal campo. Posso ricaricarmi, così posso competere meglio e avere più energia, ed essere migliore mentalmente”.

Il succo del discorso è quello di riuscire a conciliare tennis e vita privata che, come spiegato prima, non è poi così semplice. E chissà che in queste parole non ci sia proprio un riferimento al compagno Sinner, che al momento, è evidente, sta pensando solo ed esclusivamente a mantenersi in forma per continuare a vincere anche nel 2025. Insomma, una relazione che vuoi o non vuoi rimarrà difficile sempre. Bisogna saper convivere con questi momenti e andare avanti.