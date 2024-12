Ultim’ora tremenda per Sinner: mazzata sul caso doping. Ecco le parole dell’ex tennista che aprono allo scenario clamoroso. La situazione

Fin quando non arriverà una decisione ufficiale sul caso doping, e ovviamente tutti noi speriamo possa prendere una direzione, quella logica, quella auspicata quasi da tutti, vale a dire l’assoluzione, saremo qui a parlare di Sinner nella morsa del Tas di Losanna dopo il ricorso presentato dalla Wada.

Nessuno si aspettava che si potesse arrivare a questo punto, invece, le cose, sono andate proprio nel peggiore dei modi: un Sinner in attesa di capire il suo futuro e nessuno può anticipare nulla. Non si sa come possa andare realmente: da un lato esiste il buonsenso, quello che chiuderebbe la faccenda, dall’altro, invece, esistono degli esempi passati che non lasciano ben sperare. Insomma, una situazione tutta da monitorare. Nel corso di questi mesi, comunque, in molti hanno preso la parola sulla questione, dimostrando di essere dalla parte di Jannik. Altri invece lo hanno massacrato clamorosamente. Ma c’è chi ancora, prendendo la parola e commentando la questione, mette Sinner davanti a tutto.

Ultim’ora Sinner, le parole di Wilander

Ha parlato, ancora, l’ex tennista Wilander, che sula questione Sinner si è espresso in questo modo. “Penso che Jannik Sinner sia completamente innocente. Non c’è alcuna possibilità che stesse cercando di fare qualcosa di illegale e non è stata affatto colpa sua”. Parole nette quello dello svedese che poi entra nel dettaglio di quello che potrebbe essere uno scontro clamoroso, agli Autralian Open, tra Jannik e Kyrgios, l’uomo che maggiormente ha attaccato Sinner nel corso di questi mesi.

“Sarebbe interessante – ha concluso – vedere una sfida Sinner-Kyrgios in Australia, sarebbe interessante vedere se Jannik Sinner riuscisse a mantenere la calma se giocasse contro di lui”. Insomma, se da un lato c’è chi non vorrebbe vedere lo scontro tra i due, soprattutto dopo le parole dell’australiano che potrebbe fare diventare il tutto quasi una corrida, chi dall’altro vorrebbe vedere la sfida tra Jannik e il suo maggior accusatore di questi mesi per capire come e se l’italiano riuscirà a tenere a bada la pressione. Solo il sorteggio deciderà se potrà andare davvero così. E voi, che cosa ne pensate? E cosa cosa vorreste vedere?