Incredibile in Formula 1: è arrivata una nuova classifica

Incredibile in Formula Uno: alla fine dell’anno è arrivata una nuova clamorosa classifica. Ecco cosa è successo durante il Mondiale

Un anno di gare se n’è andato. E adesso tutti siamo in attesa del prossimo Mondiale, soprattutto per un motivo, assai importante, bellissimo per i tifosi della Ferrari. Vale a dire vedere Hamilton in rosso, con una nuova macchina, alla ricerca di quell’ottavo titolo mondiale che lo farebbe entrare direttamente nella leggenda di questo sport.

Un sogno vero e proprio per tutti. Ma alla fine dei giochi è anche tempo di capire quali sono, ovviamente, quelle classifiche che di fatto hanno permesso a Max Verstappen di laurearsi, per la quarta volta di fila, campione del Mondo. Un cannibale vero e proprio l’olandese, uno di quei piloti che dimostrano di non lasciare mai nulla al caso. E soprattutto, con un inizio grandissimo di annata, si è messo la strada in discesa per quello che poi è stato un vero e proprio trionfo.

Incredibile in Formula Uno: ecco la nuova classifica

Ma quanti giri in testa durante le gare ha fatto Max Verstappen? Sì, è questa la nuova classifica che esce fuori alla fine dei giochi. E ovviamente il pilota del mondo ha dimostrato di essere realmente il più forte di tutti. Verstappen è stato davanti per 560 giri, doppiando Lando Norris, che ha completato 271 volte un giro completo in testa alla gara.

Sul terzo gradino del podio c’è il ferrarista Leclerc, con 172 giri davanti a tutti, poi Russell (138), Sainz (134), Piastri (123), Hamilton (31), Ocon (14) e Perez, clamorosamente, con un solo giro chiuso in testa nel mondiale che da poco si è concluso. Tralasciando un attimo il discorso di tutti gli altri, è evidente che quello che ha maggiormente deluso le attese, soprattutto per la macchina che ha a disposizione, è stato il messicano. Che infatti, proprio nella serata di ieri, è stato silurato dalla Red Bull che ha deciso di cambiare il secondo pilota per la prossima annata. Deludente davvero il mondiale del messicano, che non ha mai vinto una gara e che non ha mai dato l’impressione di poterlo fare nonostante, come detto, la macchina senza dubbio più forte, almeno all’inizio, di tutto il Circus.