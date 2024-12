Gratta e vinci al sapore di hot dog: sorpresa da leccarsi i baffi

Gratta e vinci, la dea bendata colpisce quando meno te lo aspetti: fame e fortuna binomio vincente.

Non tutte le persone che sbancano il jackpot del Superenalotto, oppure beccano premi milionari sotto la patina argentata dei Gratta e vinci, sono giocatori incalliti. Sapete com’è che si dice, no? Talvolta, più che la costanza viene premiata, infatti, la cosiddetta fortuna del principiante.

Ecco, tantissimi giocatori, oggi milionari, non avevano mai visto, prima di diventare ricchi, un grattino oppure una schedina. Hanno giocato per puro sfizio, magari addirittura per caso, salvo poi scoprire che la dea bendata aveva deciso, in maniera del tutto inaspettata, di premiare il loro coraggio e l’audacia che avevano mostrato tentando il tutto per tutto.

Questo per dire che la fortuna colpisce sempre e comunque a caso, talvolta nei momenti più impensabili. E lo sa bene un uomo dell’Ohio che, nei giorni scorsi, ha scoperto che la sua vita sarebbe radicalmente cambiata grazie ad una decisione presa all’ultimo minuto. Letteralmente.

Gratta e vinci da leccarsi i baffi: premiata la decisione last minute

Si stava recando da Rossford Speedway perché aveva voglia, pensate un po’, di hot dog, quando la dea bendata si è accorta di lui e ha deciso di graziarlo. È stato in quel momento, infatti, che, mentre addentava il suo bel panino col wurstel, ha notato un Gratta e vinci. Era l’ultimo della serie ed è stato proprio questo a spingerlo ad acquistarlo, lo scorso 13 dicembre.

Tanto è vero che, al momento di “ordinarlo”, ha espressamente detto alla commessa che lo avrebbe preso per permetterle di sostituirlo con un nuovo blocchetto di tagliandi. Ritirato il suo Gratta e vinci, ha subito iniziato a raschiare la patina argentata. E non ci è voluto molto perché scoprisse che lì sotto c’era il simbolo “500X”. Lì per lì ha pensato di aver vinto 5mila dollari, ma si è poi reso conto che l’importo che si era appena assicurato era ben diverso.

Erano 50mila e non 5mila, per cui capirete bene quanto felice possa essersi sentito una volta appurato quanta fortuna gli fosse piovuta addosso. Non avrebbe mai e poi mai potuto disporre di una somma del genere, del resto, se non gli fosse venuto, all’improvviso, quel languorino. E se l’istinto non gli avesse suggerito di fermarsi a comprare un hot dog, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto. Oggi racconteremmo, dunque, una storia ben diversa, e confideremmo meno nel fatto che la fortuna possa baciarci da un momento all’altro.