Southampton-Liverpool, League Cup: streaming, formazioni, pronostico

Southampton-Liverpool è un match valido per i quarti di finale di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni e pronostico.

Dopo la sconfitta in casa contro il Fulham, che ha riaperto il campionato visto che il Chelsea per il momento non sbaglia un colpo ed è attaccato ai Reds, il Liverpool di Arne Slot scende in campo nella Coppa di Lega per prendersi una qualificazione importante. Gli ospiti hanno le carte in regola, per via di una rosa ricchissima di qualità, per arrivare in fondo anche a questa manifestazione.

Ultimo in classifica con soli cinque punti conquistati fino al momento, il Southampton non ha nessuna voglia di pensare di andare avanti in questa coppa. Troppo importante cercare di riavvicinarsi a chi sta davanti in campionato, anche se pure la salvezza, visto il rendimento dimostrato fino ad oggi, è una vera corsa ricca di ostacoli e difficilissima da raggiungere. Il momento è quello che è, evidente e sotto gli occhi di tutti. E di questo momento, nonostante il massiccio turnover che Slot applicherà alla sua squadra, il Liverpool lo sfrutterà a dovere, dimostrando che la sconfitta dello scorso fine settimana è stato solamente un incidente di percorso e niente di più.

Che poi, quando hai Nunez – che sarà titolare – o Digo Jota che giocherà come riferimento offensivo centrale, allora possiamo anche parlare di turnover, ma nella realtà dei fatti parliamo invece di una squadra che può tranquillamente giocare anche in campionato con gli stessi effettivi e riuscire a dare filo da torcere a tutti. Insomma, il passaggio del turno non può essere minimanete in discussione.

Come vedere Southampton-Liverpool in diretta tv e streaming

La gara valida per i quarti di finale di League Cup Southampton-Liverpool, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

La gara in questione permetterà al Liverpool di raggiungere la semifinale di Coppa di Lega. E la sfida in questione regalerà almeno tre reti complessive. Infine, quasi sicuramente, si sbloccherà pure nei primi 45minuti.

Le probabili formazioni di Southampton-Liverpool

SOUTHAMPTON (4-3-3): Ramsdale; Sugawara, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek; Aribo, Ugochukwu, Mateus Fernandes; Dibling, Onuachu, Armstrong.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Gomez; Mac Allister, Endo, Jones; Elliott, Jota, Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3