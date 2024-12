Tamberi stavolta ha esagerato: è successa una cosa impensabile

Tamberi stavolta ha esagerato: certo, per lui non sarà stato facile superare quel momento e anche la ramanzina della moglie. Cos’è successo

Tamberi è sempre stato sopra le righe. C’è chi lo ama e chi lo odia per questo. Dalla metà barba fatta, alle dinamiche parigine nel giorno della finale olimpica, poi persa, ovviamente, perché stava malissimo. Peccato, avrebbe sicuramente potuto, forse, regalarci un’altra medaglia.

La vittoria a Tokyo, inoltre, aveva permesso all’atleta di essere il portabandiera azzurro a Parigi. Ma durante la parata sulla Senna, e lo ricordiamo tutti, è successo qualcosa di incredibile, qualcosa che fa venire gli incubi a tutti i mariti: Tamberi ha perso la fede e ovviamente non ha avuto in nessun modo il tempo di recuperarla. Un enorme problema. E chissà che cosa avrà pensato la moglie dell’azzurro nel momento in cui ha visto quelle immagini e soprattutto nel momento in cui la notizia è venuta fuori. Rabbia forse, mista a delusione. Ma magari anche no, magari ha capito il momento del marito che si è trovato senza dubbio sprofondato in una situazione che nessuno vorrebbe vivere. Era tutto perfetto, poi lo choc.

Tamberi, come non perdere la fede

A distanza di mesi, e messa da parte la delusione e l’arrabbiatura, Tamberi in un video pubblicato sui propri profili social ha fatto vedere come non perdere più la fede. Sì, forse ha un po’ esagerato, ma il concetto rimane ed è quello. Farà di tutto affinché non ricapiti. Sennò chi la sente la moglie. Scherziamo, ovviamente, è tutto uno scherzo, ma noi onestamente, o almeno chi scrive personalmente, non vorrebbe mai ritrovarsi in quello che è stato.

Bene: Tamberi nel video prima fa vedere la fede, tornata al suo posto, poi ha un rullo di scotch in mano che prima usa con parsimonia, poi ad un certo punto utilizza quasi tutto per attaccare la fede all’anulare sinistro. Sì, magari stavolta ha davvero esagerato, ma il fatto rimane. Gimbo, tutti noi uomini ti siamo davvero vicini per quello che è successo.