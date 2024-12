Pietrangeli e la frase che Sinner non direbbe mai: gelo in studio

Pietrangeli e il suo rovescio: l’aneddoto in diretta scatena il caos.

Una cosa in comune ce l’hanno: il talento. E prima uno, poi anni dopo l’altro, entrambi hanno ben pensato di riversarlo in una disciplina che sta attraversando, oggi, un’epoca d’oro, vale a dire il tennis. I campioni di cui parliamo sono l’indimenticabile Nicola Pietrangeli e il giovanissimo Jannik Sinner, il tennista che più gioie ha regalato, finora, al pubblico del Bel Paese.

Tolto il talento e le scelte di vita, però, il nativo di Tunisi e l’atleta di San Candido non potrebbero essere più diversi di così. Hanno due caratteri che non solo non sono affatto simili, ma che sono addirittura opposti. Sinner ha un temperamento mite ed è molto riservato, mentre è evidente che a Pietrangeli piaccia apparire, cosa che fa intervenendo a gamba tesa, più o meno abitualmente, nel dibattito sportivo.

Dovrebbe essere chiaro a tutti che, pur avendo appeso la racchetta al chiodo ormai da decenni, la sua vita continui a ruotare, com’è giusto che sia, attorno al tennis. Ed è per questo che non perde occasione per dire la sua in merito ai campioni del ventunesimo secolo, spesso con dichiarazioni un po’ sui generis che fanno storcere il naso – cosa ripetutamente accaduta in passato – ai tifosi. Non stavolta, però. In questo caso è stato qualcun altro a parlare di lui e a tirare fuori un aneddoto direttamente dal passato.

Ha vuotato il sacco in studio: Pietrangeli a ruota libera

Nei giorni scorsi, Paulo Roberto Falcão, tra i centrocampisti più forti che la storia del calcio azzurro ricordi, è stato ospite di Fabio Caressa, a Sky Calcio Club. Ed è stato in quel momento che ha fatto una rivelazione sconcertante che ha a che fare proprio con Pietrangeli.

Nel frattempo la giocata di giustezza di Falcao su Sky con un aneddoto devastante su Pietrangeli, Caressa voleva sotterrarsi sto ululando pic.twitter.com/SHXKaTZYh2 — Cane della VIOLESIA 🐕🇲🇾🟣🐿️ (@Moussolinho) December 15, 2024



Tutto ha avuto inizio nel momento in cui il giornalista ha mostrato al calciatore una vecchia foto di Nicola in tribuna, mai immaginando che Falcão potesse raccontare l’episodio del quale, invece, ha voluto rendere edotto il pubblico da casa. Ha rivelato di quando, in passato, così pare, chiese a Pietrangeli come facesse a tirare così forte di rovescio e di come lo stesso formulò, a tal proposito, una risposta piuttosto insolita.

Un parallelismo con le donne, una frase di quelle che Sinner, che non si spinge mai al di là di certi confini, non avrebbe detto mai e poi mai. E rispetto alla quale molti utenti dei social si sono detti increduli.