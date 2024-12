I pronostici di martedì 17 dicembre: Coppa Italia e non solo

I pronostici di martedì 17 dicembre: riprendono gli ottavi di finale di Coppa Italia con Juventus-Cagliari, si gioca anche nel resto del mondo.

Dopo il prestigioso successo in Champions League con il Manchester City di Pep Guardiola ci si aspettava che la Juventus “aggredisse” con la stessa ferocia anche l’impegno di campionato, sulla carta abbordabilissimo, contro il Venezia ultimo in classifica. Ed invece i bianconeri di Thiago Motta nel match coi lagunari hanno fatto non uno bensì due passi indietro, dimostrando di non essere ancora guariti dalla cosiddetta “pareggite”.

L’ottavo di Coppa Italia, di cui la Juventus è detentrice, capita in un momento molto delicato per i bianconeri. Il pareggio, l’ennesimo, con il Venezia in campionato non ha fatto altro che aumentare la pressione intorno a Motta e i suoi uomini. La Signora dovrebbe riuscire a superare il turno ma non potrà permettersi di sottovalutare un Cagliari che poco più di due mesi fa ha già strappato un punto allo Stadium, pareggiando a due minuti dalla fine grazie ad un rigore di Marin (1-1).

I pronostici sulle altre partite

Si gioca anche nel campionato spagnolo di seconda divisione, dove il Granada parte nettamente favorito col Cartagena. Attesi tanti gol in Al Ahli Dubai-Al Wasl negli Emirati Arabi Uniti e nelle partite di Coppa d’Olanda tra cui Eindhoven-Excelsior, Waalwijk-Cambuur e Maastricht-Feyenoord.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + UNDER 3,5 in Juventus-Cagliari, Coppa Italia, ore 20:45

Vincenti

Granada (in Granada-Cartagena, Segunda Division, ore 19:00)

(in Granada-Cartagena, Segunda Division, ore 19:00) Juventus (in Juventus-Cagliari, Coppa Italia, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Blackpool-Aston Villa U21, EFL Trophy , ore 20:00

, ore 20:00 Peterborough-Northampton, EFL Trophy, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eindhovhen-Excelsior , Coppa d’Olanda, ore 20:00

, Coppa d’Olanda, ore 20:00 Waalwijk-Cambuur, Coppa d’Olanda, 20:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.25 GOLDBET ; 6.12 SNAI; 6.25 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Juventus vincente con un solo gol di scarto in Juventus-Cagliari, Coppa Italia, ore 20:45