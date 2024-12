Squalifica Sinner, nuovo polverone: l’annuncio ribalta tutto

Sinner, decisione presa: cambia tutto, la situazione si ribalta.

Nessuno più dovrà affrontare ciò che sta subendo Jannik Sinner oggi, che pur professandosi innocente, nell’ambito della tristemente nota vicenda legata al Clostebol, potrebbe andare incontro ad una squalifica. Non accadrà più, almeno in teoria, perché un nuovo codice sta per entrare in vigore e stravolgere tutte le regole che sono rimaste in vigore fino a questo momento.

La Wada ha difatti annunciato, nei giorni scorsi, l’intenzione di rivedere il suo regolamento e di apportare allo stesso modifiche sostanziali. Modifiche che entreranno in vigore, però, solo a partire dal 2027. Nell’ambito di questa operazione di revisione, saranno poste delle soglie di tolleranza diverse per le sostanze proibite. Si provvederà, altresì, a ridefinire il concetto di contaminazione, in maniera tale che nessun giocatore sia costretto a pagare un prezzo troppo alto per una dose infinitesimale di sostanza dopante rinvenuta nel suo organismo. Che poi è, in estrema sintesi, quello che è accaduto al numero 1 del mondo.

La notizia è rivoluzionaria, ma le tempistiche non hanno soddisfatto del tutto gli addetti ai lavori. Incluso Andrea Abodi, ministro per lo Sport, che nelle scorse ore si è pronunciato in merito lanciando un appello piuttosto accorato all’Agenzia mondiale anti-doping. E che, per ovvie ragioni, sta cercando di portare un po’ di acqua, per così dire, al mulino del pupillo azzurro per eccellenza, vale a dire Sinner.

Sinner, ribaltone inaspettato: le vuole subito

Relativamente alla volontà della Wada di rivedere il proprio regolamento, Abodi si è espresso in questi termini: “Da un lato verrebbe da dire non è mai troppo tardi, dall’altro se si è arrivati a questa conclusione perché non applicarla da subito?“.

Lanciata questa proposta ufficiale, che potrebbe rivelarsi risolutiva sul fronte dell’affaire Jannik, il ministro ha aggiunto: “Siamo in una zona di frontiera – ha detto a margine della presentazione del progetto pilota di contrasto al bullismo dal nome – ‘Alleniamoci al rispetto’ – Quello che è accaduto quantomeno è riuscito a scuotere le coscienze della Wada e a far comprendere che contrastare il doping passa anche da un’interpretazione dei fatti più puntuale e profonda”.

Il suo suggerimento potrebbe non essere accolto, ma resta la certezza, per nulla scontata, che quanto accaduto a Sinner abbia smosso, almeno quello, le coscienze. E aperto uno spiraglio imprescindibile per i giocatori che, come lui, potrebbero ritrovarsi in futuro in questa stessa situazione.