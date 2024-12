Serie B, i pronostici sulle partite della diciassettesima giornata

Serie B, il Sassuolo capolista va a caccia della sesta vittoria consecutiva in casa del redivivo Frosinone. In programma anche tre derby regionali: pronostici.

Quando mancano 3 giornate al giro di boa le gerarchie, in Serie B, sembrano essersi ormai delineate. Almeno per quanto riguarda l’alta classifica, dove tre squadre (Sassuolo, Pisa e Spezia) stanno facendo un campionato a parte: del resto, basta vedere il divario esistente tra la terza e la quarta – ci sono ben 9 punti di differenza tra lo Spezia ed il tandem formato da Cremonese e Bari – per rendersene conto.

Nessuno, ad ogni modo, in questo momento può vantare lo stesso stato di forma del Sassuolo, che contro la Sampdoria domenica scorsa ha fatto registrare la quinta vittoria consecutiva (striscia vincente interrotta soltanto dalla sconfitta in Coppa Italia con il Milan), uno straripante 5-1 che ha acuito la crisi dei blucerchiati e dimostrato ancora una volta la superiorità, sotto un po’ tutti i punti di vista, degli uomini di Fabio Grosso, a questo punto i principali candidati alla promozione ed alla vittoria del campionato. Gli emiliani in questo turno fanno visita al Frosinone, che sta provando a risollevarsi dopo una prima parte di stagione disastrosa ed assolutamente non in linea con quelle che erano le aspettative. Due successi di fila per i ciociari (Cesena e Cosenza), fondamentali per abbandonare momentaneamente la zona rossa: per fermare questo Sassuolo però serve un’impresa e la squadra di Leandro Greco non sembra in grado di realizzarla.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Spezia terzo viene da un roboante 5-0 rifilato al Cittadella e dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta nel derby con la Sampdoria: i blucerchiati si confermano una grande delusione e dopo il 5-1 rimediato a Reggio Emilia con il Sassuolo hanno cambiato nuovamente allenatore, con Leonardo Semplici che ha preso il posto di Andrea Sottil.

Il secondo derby di giornata è quello tra Reggiana e Modena: i granata hanno interrotto un lungo digiuno di vittorie andando a vincere in casa della più quotata Cremonese (0-2) ed hanno buone possibilità di ottenere almeno un punto contro i cugini modenesi. Dall’Emilia alla Campania: intrigante la sfida tra la Salernitana e la Juve Stabia, con le Vespe che finora hanno fatto meglio dei granata (hanno 5 punti in più in classifica) comunque leggermente favoriti per via del fattore campo. E la Cremonese? La squadra di Giovanni Stroppa si conferma altalenante, ma dopo la “sveglia” con la Reggiana bisogna obbligatoriamente tornare a vincere in casa del Cittadella, in piena crisi, ultimo in classifica ed a secco di vittorie interne. Promettono equilibrio, invece, Cesena-Cosenza e Palermo-Catanzaro, due partite che non si preannunciano povere di gol al contrario di Brescia-Carrarese e Sudtirol-Mantova, in cui lo spettacolo potrebbe lasciare a desiderare.

Serie B: possibili vincenti

Reggiana o pareggio (in Reggiana-Modena, sabato 14 ore 15:00)

Sassuolo (in Frosinone-Sassuolo, sabato 14 ore 15:00)

Spezia o pareggio (in Sampdoria-Spezia, sabato 14 ore 17:15)

Cremonese (in Cittadella-Cremonese, domenica 15 ore 15:00)

Salernitana o pareggio (in Salernitana-Juve Stabia, domenica 15 ore 17:15)

Le partite da almeno due gol complessivi

Cesena-Cosenza, sabato 14 ore 15:00

Palermo-Catanzaro, domenica 15 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cesena-Cosenza, sabato 14 ore 15:00

Sampdoria-Spezia, sabato 14 ore 17:15

Le partite da meno di tre gol complessivi

Sudtirol-Mantova, sabato 14 ore 15:00

Brescia-Carrarese, domenica 15 ore 15:00

Comparazione quote

La vittoria della Cremonese è quotata a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Sampdoria-Spezia è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

