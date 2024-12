Ancora guai per Sinner, ma stavolta è in buona compagnia

Non c’è pace per Sinner: ha colpito ancora una volta.

Sbagliava chi credeva che al suo ritorno in campo si sarebbe ammorbidito e avrebbe messo da parte i social network. Sembra, al contrario, che Nick Kyrgios sia carico come non mai, pronto a fare carne da macello di tutti i suoi avversari. Non tanto servendosi di racchetta e pallina, quanto piuttosto ferendoli con le parole.

Cosa che cerca di fare, da ormai svariati mesi a questa parte, con Jannik Sinner. Dal giorno in cui si è diffusa la notizia della positività del numero 1 al mondo al Clostebol, il bad boy australiano è stato un fiume in piena. Ha detto in tutte le salse possibili e immaginabili di non credere alla sua innocenza e al fatto, confermato anche dall’Itia, che sia del tutto estraneo ai fatti. A detta del suo rivale di Canberra avrebbe bensì delle responsabilità ben precise, tali da non meritare il successo e il posto in vetta al ranking Atp.

Un altro fatto ancora lo ha fomentato ulteriormente in questa battaglia: la positività di Iga Swiatek, che a lungo ha dominato la classifica mondiale femminile, alla trimetazidina. Ed è anche a lei, ma non solo, che rimanda il post che Kyrgios ha pubblicato nelle scorse ore su X, piattaforma alla quale affida, spesso e volentieri, i suoi pensieri. Non sempre condivisi in toto, piccolo inciso, dagli utenti che si imbattono in essi e che credono, di contro, alla buona fede dei due leader.

Sinner, ci risiamo: proprio non riesce a pensare ad altro

“È bello aver messo in banca tanti giorni consecutivi di allenamento – queste le parole contenute nel post del finalista di Wimbledon 2022 – Il polso è ricostruito e torno in campo, senza fallire nessun test antidoping“. “Kyrgios – ha continuato, come a parlare fra sé e sé – sii orgoglioso, perché lo stai facendo nel modo giusto”.

Un accanimento immotivato e senza fine, questo sembra, ma tant’è. Nel calderone, adesso, per l’appunto, c’è anche la Swiatek, che ha ricevuto da parte di Kyrgios lo stesso trattamento che è stato riservato in questi ultimi mesi a Sinner. “Il nostro sport è finito”, aveva scritto l’australiano commentando la notizia della positività di Iga al doping.

Non resta che sperare, a questo punto, che il suo effettivo ritorno in campo possa coincidere con una tregua, anche solo passeggera, sul web. Kyrgios ripartirà da Brisbane e sono tutti impazienti di vederlo alle prese con il numero 1 del mondo, che dopo aver subito in silenzio per mesi e mesi angherie e frecciate troverà, quello è poco ma sicuro, il modo di rimetterlo al suo posto.